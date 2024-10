Une série Corto Maltese en prise de vues réelles à l'horizon

Cette adaptation en prise de vues réelles s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Rainbow Group et Cong SA, détenteur des droits de l'œuvre d'Hugo Pratt. Outre la production de la série télévisée, Rainbow sera également chargé de la gestion des droits de Corto Maltese.

Iginio Straffi, fondateur et PDG de Rainbow, a exprimé son enthousiasme dans un communiqué relayé par Variety. « Travailler sur Corto Maltese est un rêve qui se réalise. Admirateur de longue date d’Hugo Pratt, j'ai toujours souhaité lui rendre hommage », a-t-il déclaré. « J'ai attendu le moment propice et les ressources artistiques adéquates pour honorer l'un des plus grands auteurs italiens. Ce jour est enfin arrivé, et c'est pour moi un immense privilège. »

Fondé en 1995, Rainbow est un studio de production italien initialement spécialisé dans l'animation, avant une diversification dans les productions en prise de vues réelles. Il est surtout connu pour avoir créé Winx Club, une série d'animation qui a marqué les années 2000 et donné naissance à une vaste franchise médiatique. Des productions éditoriales ont notamment prolongé cet univers.

Les informations concernant le casting ou la date de diffusion de cette future série n'ont pas encore été diffusées.

Plusieurs projets naufragés

Le projet mené par Rainbow Group représente la plus récente tentative d'adaptation de Corto Maltese dans un autre média. Auparavant, plusieurs courts-métrages d'animation français ont vu le jour, ainsi que deux longs-métrages d'animation, en 2002 (par Pascal Morelli) et en 2003 (par Liam Saury et Richard Danto) et même une adaptation sous la forme d'un opéra.

Un projet de film avec Tom Hughes et Milla Jovovich avait également été envisagé, mais il a été annulé pour des raisons juridiques. Plus récemment, Frank Miller, célèbre créateur de The Dark Knight Returns et de la bande dessinée 300, avait prévu une série télévisée de six épisodes en collaboration avec StudioCanal, mais ce projet n'a pas abouti.

Un patrimoine vivant

Fondée en 1983 à Lausanne, où Hugo Pratt s’était installé après son départ de France en 1982, Cong SA gère l’intégralité des droits d’auteur de l’artiste. Pratt a souhaité que l’ensemble de son œuvre, passée et future, soit géré par cette structure, afin d’assurer un contrôle total sur sa production artistique.

Cong SA veille ainsi à promouvoir tout le patrimoine de l’auteur, bien au-delà de son personnage le plus célèbre, Corto Maltese. Ces dernières années, des titres épuisés comme Fanfulla, Capitaine Cormoran et Billy James ont été réédités, tandis que des inédits tels que Sandokan ont également vu le jour. La société a également publié des ouvrages comme Tuttifumetti, un catalogue exhaustif de l’œuvre éditoriale de Pratt.

Le public peut encore, à de nombreuses occasions, redécouvrir l’œuvre de cet artiste, notamment à travers une exposition qui se terminera le 4 novembre prochain.

Créée en 1967 par Hugo Pratt, la série Corto Maltese retrace les aventures d’un capitaine de navire éponyme, qui navigue à travers le monde au début du XXe siècle. Au fil de ses périples, il croise des personnages historiques et fictifs, tout en étant témoin de grands événements de l’époque. La série originale, composée de douze romans graphiques, a connu deux relances : la première en 2015 par Ruben Pellejero et Juan Díaz Canales, et la seconde en 2021 sous la plume de Martin Quenehen et Bastien Vivès. Les albums sont publiés par Casterman.

Hugo Pratt, de son vrai nom Ugo Eugenio Prat, est mondialement reconnu pour son œuvre majeure Corto Maltese (1967-1991), qui a transcendé le domaine de la bande dessinée. Son univers est marqué par des thèmes comme les voyages, l’aventure, l’érudition, l’ésotérisme, et la poésie. Souvent qualifié de « dessin intelligent », son travail, caractérisé par des contrastes saisissants entre noir et blanc, en fait l’un des plus grands maîtres du neuvième art.

Crédits Image : Stefflater / CC BY-SA 4.0