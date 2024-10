L'esprit du lieu reste le principal atout des librairies indépendantes

Pour mener cette étude, l'une des plus importantes, par son envergure géographique, jamais conduite par l'organisation, l'EIBF a fait appel à l'institut belge Listen. Ce dernier a diffusé une étude quantitative en ligne auprès de 500 personnes — un échantillon représentatif — dans chacun des 19 pays observés.

Au total, 9500 individus ont ainsi été entendus sur un sujet des plus cruciaux pour l'EIBF et les professionnels qu'elle représente : pourquoi se rend-on plus volontiers dans une librairie indépendante qu'ailleurs ?

La librairie : pratique, belle et plurielle

Dans son étude, accessible en fin d'article, l'EIBF examine chacun des pays, l'un après l'autre, mais propose aussi une vue d'ensemble grâce à la moyenne des résultats. Il apparait donc que le principal atout des librairies indépendantes (pour 42 % des répondants) est d'être à proximité des lecteurs et lectrices : préserver et protéger un tissu d'enseignes s'impose, ce que plaide justement l'EIBF auprès des décideurs...

À la suite de cette qualité, l'« atmosphère agréable » des boutiques indépendantes se démarque (41 %) et reste un argument de choix pour les plupart des clients. Une personnalisation des lieux semble donc indispensable, à l'image de l'offre en livre : cette dernière sera également large, avec un maximum de titres en stock, autre critère décisif pour en franchir la porte (41 %).

Une autre organisation de libraires, britannique cette fois, la Booksellers Association, a mené sa propre enquête récemment, et découvert que les plus jeunes clients des librairies, au Royaume-Uni, étaient attirés par l'opportunité de recevoir des conseils de lecture de la part d'un libraire, et pas d'une IA, comme l'indique The Guardian...

Ces trois arguments sont généralement cités dans le top des différents pays étudiés. Notons aussi une autre qualité appréciée : pouvoir feuilleter les titres dans les allées, avant de se décider. Les Finlandais, les Lettons, les Néo-Zélandais, les Espagnols et les Suisses aiment découvrir une partie des ouvrages sans forcément les acheter.

Neuf ou occasion ?

Quand on se penche plus précisément sur les achats, c'est en Bulgarie (96 %), Italie et Norvège (95 %), Lettonie, Espagne, Slovaquie, Suisse et Portugal (94 %) que l'on achète le plus de livres neufs. Pour l'occasion, les plus friands se trouvent en Nouvelle-Zélande (55 %), au Royaume-Uni (51 %), Finlande (46 %) et Irlande (43 %).

Les habitudes d'achat semblent le plus souvent hybrides : 14 % des répondants, tous pays confondus, s'approvisionnent uniquement dans les librairies physiques, et 9 % seulement sur internet. Dans une écrasante majorité des cas (76 %), on prend chez l'un et chez l'autre, selon les besoins.

Dans la plupart des pays étudiés, toutes ventes de livres confondues, l'imprimé reste le format privilégié, mais des tendances émergentes ou bien installées s'observent çà et là : le livre numérique connait une belle popularité en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Son cousin audio, pour sa part, a convaincu en Suède, en Finlande, en Norvège et aux États-Unis.

L'enfance, le lieu de la lecture ?

En cas de doute, prenez un livre : offrir un ouvrage reste une pratique largement partagée entre les 19 pays pris en compte par l'étude. 80 % des répondants se disent ainsi susceptibles de faire cadeau d'un livre, si l'opportunité se présente.

L'étude de l'EIBF rappelle aussi une autre donnée, déjà bien connue, mais qu'il est toujours bon d'évoquer. Dans tous les pays étudiés, sans exception, les interrogés déclarent qu'ils lisaient plus au cours de leur enfance qu'à l'âge adulte.

Démultiplication des loisirs, manque de temps, de volonté... Les répondants n'ont pas été invités à expliciter. Pourtant, peut-être est-ce ainsi que l'on garde son âme d'enfant ?

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : la librairie Le Tigre, à Strasbourg (Dystopos, CC BY-NC 2.0)