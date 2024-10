Barbès, little Algérie, un film coécrit par Rachid Benzine

Le travail de Hassan Guerrar sur son premier film a donc commencé avec Audrey Diwan : « On a très vite accouché d’un synopsis et d’un séquencier et comme Audrey partait tourner L'Évènement, j’ai enchainé avec Rachid Benzine, universitaire, romancier et scénariste. C’est avec Rachid que nous avons fait la première version du film », explique-t-il.

Les dernières corrections apportées au scénario l'ont été avec l'aide de Peter Douroundzis, auteur-réalisateur. Au casting du long-métrage, Sofiane Zermani, Khalil Gharbia, ou encore Khaled Benaissa.