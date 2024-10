La scénographie, conçue par Élodie Descoubes, offrira une mise en scène immersive, permettant aux visiteurs de découvrir ces récits revisités à travers des univers graphiques originaux et surprenants. Les adaptations de contes en bande dessinée, qu’elles soient fidèles, poétiques, parodiques ou irrévérencieuses, illustrent l’inventivité de leurs créateurs.

Entre hommage et réinterprétation, ces œuvres redonnent vie à des récits ancestraux avec un regard neuf. Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, à travers l’exposition, met en avant cinq univers singuliers, chacun revisitant les contes de manière unique et originale.

Quels mondes imaginaires les contes font-ils encore naître aujourd’hui ? Et pourquoi les auteurs de bande dessinée s’en inspirent-ils pour les réinventer ? L’exposition, ouverte à tous les publics, plonge les visiteurs dans des univers aussi variés que fascinants : du château féérique d’Émile et Margot aux hilarants Sept Ours nains, des élégants Contes fabuleux de la nuit à l’univers de La Quête. Ces œuvres invitent petits et grands à redécouvrir des figures emblématiques des contes, qu’elles soient bien connues ou étonnantes.

Un voyage au coeur des mondes imaginaires

Les jeunes visiteurs, munis d’une carte, pourront se frayer un chemin à travers cette forêt enchantée : des jardins d’un château à un chemin semé d’embûches, en passant par une grotte mystérieuse ou un manoir énigmatique. Tel un Petit Poucet, ils collecteront des indices pour suivre la trace des créatures fantastiques rencontrées en route et pourront, à leur tour, inventer leur propre conte — peuplé, au choix, de fées ou de monstres.

L’exposition présentera des œuvres originales qui immergeront le visiteur dans des univers inattendus, suscitant tour à tour divertissement, réflexion ou frissons. Plongé dans l’imaginaire à la fois merveilleux et inquiétant des contes, il découvrira comment la bande dessinée en revisite les codes.

En les transposant dans un contexte contemporain, en les sublimant par le dessin ou en jouant sur un humour décalé et une distance critique, les artistes bouleversent ces récits intemporels, offrant une nouvelle lecture aussi surprenante que captivante.

Les oeuvres présentées durant l'exposition :

– L’Encyclopédie du merveilleux dirigée par Benjamin Lacombe (éditions Albin Michel)

– Émile et Margot d’Anne Didier, Olivier Muller et Olivier Deloye (Bayard Jeunesse)

– Contes fabuleux de la nuit de Miyako Miiya (éditions Rue de Sèvres, Le Renard doré)

– Les Sept Ours nains d’Émile Bravo (éditions du Seuil Jeunesse)

– La Quête de Frédéric Maupomé et Wauter Mannaert (éditions le Lombard)

Crédits Image : Emile Bravo