Dans les coulisses d'un abattoir de campagne

« Au cœur de la bête parle d’une zone peu connue entre les villes et les campagnes », lance Lorrain Voisard dans une interview donnée à Lire à Lausanne. Le romancier, qui s’est largement inspiré de sa propre expérience, a grandit entre la campagne et de la ville. Il étudie la littérature, avant de s’engager dans un doctorat sur le green-washing artistique. Pour financer ses études, il alterne entre des emplois à l’école, au fast-food, dans les champs et à l’usine.

Immersion dans un abattoir de campagne

C’est de ce dernier travail qu’il s’inspire pour créer l’univers d’Au cœur de la bête, qui prend racine dans l’abattoir d’une campagne voisine. À l’intérieur vit une véritable classe de la population, hybride et singulière, à la fois intellectuelle et artisanale, inventive et débrouillarde.

Ils n’ont jamais cessé de réfléchir leurs mains, de tisser des liens concrets avec leur environnement. Et pourtant, à leurs côtés gisent des bêtes mortes, des poils et du sang. Des moments de vie plus ou moins souterrains se créent, et l’horreur quotidienne se mêle à la poésie. « Cette zone, c’est une boîte fermée, une usine à viande, de taille moyenne [...] qui deviendrait presque banale », résume-t-il.

Les lecteurs, tous unis

Depuis onze ans, le Prix du livre de la Ville de Lausanne créé du lien entre les lecteurs et les auteurs. La clé de ce succès réside dans son approche unique : ce sont les lecteurs eux-mêmes qui élisent et distinguent l’œuvre de leur choix. Pour assurer à tous une égalité d’accès, les romans sélectionnés sont mis à disposition gratuitement sur le site de la Ville de Lausanne, accompagnés d’une version audio.

Les 5 œuvres resteront en accès libre jusqu’au 31 décembre 2024, et invitent chaque lecteur à s’engager dans cette aventure littéraire pour élire le futur lauréat du Prix du livre de la Ville de Lausanne.

