Sur Arte, un retour illustré sur le procès des attentats de 2015

Le 13 novembre 2015, Bahareh Akrami est présente à la terrasse du bar Le Carillon à Paris lorsque des tirs de Kalachnikov éclatent. Enceinte de sept mois, elle se retrouve parmi les cibles d'une attaque terroriste qui fera 130 morts et plus de 400 blessés : l’attentat le plus meurtrier jamais commis en France. Miraculeusement, Bahareh et ses amis survivent à cet événement tragique.

Six ans après, un procès d’une ampleur inédite s’ouvre, rassemblant 2300 parties civiles dans une salle spécialement aménagée pour l’occasion. D’abord hésitante, ne se considérant pas comme victime en l’absence de blessures physiques visibles ou de traumatisme immédiat, Bahareh décide finalement de s’impliquer dans ce processus judiciaire.

Elle souhaite trouver des réponses à des questions qui la hantent : qu'est-ce qu’être une victime du terrorisme ? Pourquoi les auteurs des attaques ont-ils ciblé ces terrasses en particulier ? Quelle est la raison de la radicalisation de ces hommes ?

Illustratrice, elle choisit d’exprimer son expérience à travers des dessins qu’elle partage sur ses comptes Instagram et X, retraçant ainsi l’évolution de ce procès historique. Frustrée par la couverture médiatique qu’elle trouve trop lissée, elle se lance dans la chronique de ces dix mois d’audience en adoptant un ton personnel et une approche plus directe.

Ses illustrations, influencées par l’univers des mangas, offrent une vision unique de ce moment judiciaire. Elle renomme les protagonistes selon ses impressions : le président de la cour devient “Loulou”, Salah Abdeslam est surnommé “L’Autre”. Avocats, accusés, enquêteurs, tous sont dépeints à travers son prisme. On y découvre un avocat “thug”(effronté), des accusés qui saisissent mal la rhétorique de la défense, des enquêteurs belges dépassés, mais aussi le jargon et les coulisses de “V13”

Elle a publié en novembre 2023 l'album On aurait aimé savoir - Chronique du procès des attentats du 13 novembre, aux éditions Steinkis.

Crédits photo : Arte