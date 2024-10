Les distributeurs automatiques de livres à la conquête des écoles

L’ambition des distributeurs automatiques de livre est de renforcer l’amour de la lecture à l’école, en rendant les livres plus accessibles, et en diversifiant les titres disponibles. Le distributeur est gratuit et fonctionne sur un système de jetons géré par les enseignants.

Ce nouveau distributeur propose quelque 70 œuvres, issues de la liste de lecture Lit in Colour de Penguin. Il s’agit d’une initiative portée par l’éditeur, en partenariat avec le principal think tank britannique sur l’égalité raciale et les droits civiques, The Runnymede Trust.

Plus d'inclusivité

L’idée : rendre l’enseignement de la littérature anglaise plus inclusif, et améliorer l’accès des élèves à des livres d’auteurs dits de couleur. La Linlithgow Academy a été sélectionnée parmi plus de 800 candidatures venues de tout le Royaume-Uni.

Des auteurs tels que Salman Rushdie, Toni Morrison et Arundhati Roy figurent parmi les œuvres disponibles. En tout, 900 livres ont été donnés par Penguin. La structure inscrite dans le groupe Pan Macmillan, Picador, a contribué avec 150 exemplaires des livres de la poétesse et romancière écossaise, Jackie Kay. Cette dernière a d'ailleurs participé à un événement de discussion à la Linlithgow Academy, avec Dr Lesley Nelson-Addy, chargée de l’éducation chez The Runnymede Trust.

"Les livres sont des miroirs"

« Comme les livres sont comme des fenêtres et des miroirs, il est essentiel que tous les enfants aient accès à une gamme diversifiée d’histoires et d’auteurs qui reflètent notre société britannique moderne merveilleusement diverse », a partagé Dr Zaahida Nabagereka, chef de la campagne Lit in Colour chez Penguin, auprès de Bookseller.

Aux États-Unis, la pratique du distributeur automatique du livre est plus développée, notamment dans les écoles. Un des derniers exemples en date : la Fondation Dallas Stars, en partenariat avec la Fondation Éducative de Dallas, a dévoilé un distributeur automatique de livres au Centre d’Apprentissage Charles Rice.

Et en France ?

En France, l’entreprise Yoteq a pour le moment installé trois bornes de livres, à la Gare Saint-Lazare, la Gare SNCF Bibliothèque F.Mitterrand et la Gare SNCF Magenta/Gare du Nord, toutes trois à Paris.

Les bornes peuvent stocker environ 300 livres incluant des nouveautés et des ouvrages d’occasion dans divers genres. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches via un écran tactile et même retourner les livres achetés sous deux mois contre un avoir. Les distributeurs sont connectés, permettant la réservation et le retrait de livres à distance. Yoteq propose également aux libraires de gérer ces bornes pour vendre leurs propres livres.

