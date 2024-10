Stéphanie Perez Prix Talent Cultura 2024  

La première étape de ce processus a vu la participation de plus de 1000 clients et libraires à travers 40 clubs de lecture organisés dans les magasins Cultura. Il est désormais temps pour le public de jouer un rôle décisif en votant pour désigner le gagnant. Du 28 août au 10 octobre 2024, les amateurs de littérature ont été invités à voter pour leur roman favori parmi quatre œuvres présélectionnées par ces clubs de lecture.

Le second roman de Stéphanie Perez nous fait entrer dans l'existence bouleversée de Svitlana et Dmytro, deux étoiles de la danse à Kiev. Leur vie a été irrémédiablement transformée par l'invasion russe en février 2022. Le couple, jadis soudé par leur passion commune pour la danse, se retrouve éclaté par le conflit : lui rejoint les rangs de l'armée tandis qu'elle se tourne vers le secourisme.

À travers leur histoire, le roman dépeint les terribles épreuves du conflit, telles que les mutilations et la peur omniprésente, mais aussi la solidarité émergeant parmi ceux qui luttent pour survivre. Ce récit émouvant questionne la place et le rôle de l'art en temps de barbarie.

Née en 1973, Stéphanie Perez travaille depuis plus de vingt-cinq ans comme grand reporter à France Télévisions, spécialisée dans les affaires internationales. Elle a effectué plusieurs reportages en Iran et a couvert de nombreux conflits, notamment la guerre en Irak, en Syrie, et plus récemment en Ukraine.

Elle a été récompensée par le Prix Bayeux des lycéens en 2018 et le Laurier du grand reporter en 2020, décerné par le Prix Patrick Bourrat. Son premier roman s'intitule Le gardien de Téhéran.

Nos plus belles années de Clara Héraut, publié chez Hachette Romans, est le lauréat du Prix Talents Cultura 2023.

Depuis plus de deux décennies, chaque rentrée littéraire de septembre est l'occasion pour les libraires Cultura et les clients de l'enseigne de découvrir et de promouvoir des premiers romans de grande qualité.

Ces œuvres, soigneusement sélectionnées, sont ensuite présentées à des milliers de lecteurs, bénéficiant d'une exposition notable en librairie, sur le site cultura.com, ainsi que sur les réseaux sociaux de Cultura.

Parmi les lauréats précédents, on peut citer Gaël Faye, Delphine de Vigan, Leïla Slimani, ou Nicolas Mathieu.

Crédits photo : Sknay (CC BY-SA 4.0)