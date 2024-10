Catherine Gauthier, Prix de la critique ACBD de la BD québécoise 2024

Cette bande dessinée, qui se situe à la croisée de l'autofiction, du journal intime et du roman graphique, explore avec finesse et émotion le thème peu commun de la non-maternité.

Le trait réaliste au crayon de plomb de l'autrice renforce l'intimité et la sincérité de ce récit, offrant au lecteur une expérience de proximité et de compréhension profonde avec l'autrice.

Je pense que j’en aurai pas a été élu par les membres de l’ACBD parmi une sélection d'œuvres de créateurs québécois publiées du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Les autres finalistes en lice pour ce prix étaient Botanica drama de Thom (Pow Pow), Le petit ramoneur de Québec de Cédric Loth (Moelle graphik), Mourir pour la cause de Chris Oliveros (Pow Pow) et Visions d’Alexis Mandeville (Front froid).

La cérémonie de remise du prix aura lieu le vendredi 7 décembre 2024, durant les Rendez-vous de la BD de Gatineau.

Les récompenses décernées par l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) visent à promouvoir et valoriser des bandes dessinées publiées en français qui se distinguent par leur qualité narrative et graphique exceptionnelle. Ces prix mettent en lumière des œuvres remarquables pour leur intensité, leur originalité et l'innovation de leur contenu ou des techniques utilisées par les auteurs.

L'ACBD regroupe 94 journalistes et critiques spécialisés dans la bande dessinée, qui contribuent régulièrement à des publications écrites, audiovisuelles et numériques, tant au niveau régional que national, couvrant l'ensemble de l'espace francophone européen et québécois.

L'année dernière, le prix avait été décerné à La Méduse de Boum, édité par les Éditions Pow Pow.

Crédits photo : Catherine Gauthier (Julie Artacho, XYZ)