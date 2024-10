Éric Henninot : “Avec La Horde du contrevent, j'en ai bavé

Avec la sortie du quatrième tome de cette grande adaptation, Éric Henninot revient au micro de ActuaLitté sur ce travail de titan… qui n’est pas allé de soi.

S’emparer de La Horde du Contrevent, projet au départ improbable tant le roman d’Alain Damasio semblait inadaptable en bande dessinée. Il raconte ses premières impressions face au livre, son admiration pour l’univers dépeint, mais aussi la complexité de s’attaquer à un texte aussi chargé de sens.

Henninot admet : « Je ne me suis pas tout de suite dit que j’allais en faire une bande dessinée… Ça s’est fait progressivement. » Une hésitation initiale qui laissa place à une démarche en profondeur, encouragée par Damasio lui-même qui, selon Henninot, lui a dit : « Tu ne vas pas juste suivre le roman... Il va vraiment falloir que tu te l’appropries. »

Sauf que son dessin initial, le romancier le jugeait trop rigide : « La Horde, c’est quand même un livre sur l’ouvert. Ton dessin, il est trop fermé, m’avait-il dit. » Ce qui l’a amené à explorer un style plus fluide et vivant, mieux adapté à l’intensité des personnages et au souffle du vent omniprésent dans l’œuvre.

Quatre albums plus tard, une véritable maîtrise s’impose et le projet s’enrichit encore lorsqu’Henninot décide de se plonger dans l’écriture des dialogues et dans la réorganisation des scènes. Il prend la liberté d’ajuster les personnages, de supprimer certaines scènes, et d’en créer de nouvelles pour mieux servir le format de la bande dessinée.

Le quatrième tome, Altitude, marque une étape particulièrement complexe. Le dessinateur y fait entrer la Horde dans une ville construite face à un canyon, lieu de conflits politiques et de joutes sociales qui contrastent avec le quotidien de nomades des personnages principaux.

Henninot admet avoir « vraiment bavé » sur ce tome, qui nécessitait une mise en scène foisonnante de personnages et d’intrigues. « C’était l’enfer », confie-t-il, évoquant les longues heures de travail pour dessiner cette cité dense, battue par des vents incessants.

