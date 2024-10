Hélène Jacobé signe son premier roman historique

Passionnée de lecture et d’écriture, Hélène Jacobé confie s’être largement inspirée de son genre littéraire favori : le roman historique. « Il permet de voyager dans le temps, de comprendre le passé et donc d’éclairer le présent », détaille-t-elle dans une vidéo publiée par Lire à Lausanne.

La condition des femmes dans l’Empire du Milieu

C’est dans cette ligne que la romancière invite les lecteurs à fouiller le passé. Elle donne vie à Lin Hei'er, fille d’un modeste batelier. En 1870, alors que la famine dévaste l’Empire du Milieu, Lin Hei'er n’est encore qu’une enfant lorsqu’un directeur de cirque découvre son talent pour l’acrobatie.

L’enthousiasme de rejoindre la troupe s’efface rapidement, remplacé par la terreur lorsqu’elle comprend que ce sont moins ses prouesses aériennes que son corps qui attise l’intérêt. Résolue à échapper à ce destin oppressant, elle fuit pour se forger une existence libre. Commence alors sa transformation : tour à tour courtisane, guérisseuse, elle finira par fonder les célèbres Lanternes Rouges, une milice féminine durant la révolte des Boxers.

Un prix qui appartient à ses lecteurs

Depuis déjà 11 ans, le Prix du livre de la Ville de Lausanne fait vibrer l’âme de la ville et de ses nombreux lecteurs. Et pour cause : ce sont les lecteurs eux-mêmes, qui récompensent l’œuvre de leur choix. Pour assurer une accessibilité équitable à toutes et tous, les romans sont à lire et découvrir gratuitement sur le site de la Ville de Lausanne, avec une version audio à écouter librement.

Les œuvres sont en libre accès jusqu’à la fin de l’événement, le 31 décembre 2024. Tous les lecteurs sont invités à participer.

Crédits image : La Ville de Lausanne

