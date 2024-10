Le Pape et la papesse de la pop publient (chacun) un livre

Côté pape, le terrain est connu. Le Pape François, 87 ans, a déjà signé plusieurs ouvrages, notamment des exhortations apostoliques et autres bulles d'indiction : dans ces registres, citons Louez Dieu et L'espérance ne déçoit pas, parues aux éditions du Cerf.

Avec Vivre — Mon histoire à travers la grande Histoire (HarperCollins, trad. Samuel Sfez), Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, dévoilait un peu plus de son parcours personnel, mis en parallèle avec un retour sur des événements historiques importants.

Hope, son prochain livre, se présente plus franchement comme une autobiographie, et le principal éditeur du titre, Penguin Random House, communique largement sur cet exercice, qui serait « inédit pour un pape en exercice ».

L'ouvrage est le fruit d'un travail mené sur les six dernières années avec son coauteur, l'éditeur italien Carlo Musso, qui a travaillé chez Piemme et Sperling & Kupfer. Comme le rapporte The Guardian, l'idée originelle était de publier Hope après la mort du Souverain pontife, mais le Jubilé de 2025, labellisé « année de l'espérance », aurait finalement convaincu le principal intéressé d'avancer la publication.

« Une autobiographie n'est pas notre histoire privée, mais plutôt le bagage que nous portons avec nous. La mémoire n'est pas seulement ce dont nous nous souvenons, mais aussi ce qui nous entoure. Elle ne parle pas seulement de ce qui a été, mais de ce qui sera », a souligné le Pape dans le communiqué de presse au sujet de Hope. L'ouvrage sera en librairie le 14 janvier 2025, y compris en France, sous le titre Espère, aux éditions Albin Michel.

Shake it Off

Côté papesse de la pop, Taylor Swift ne s'en laisse pas conter. Sa tournée mondiale The Eras Tour, démarrée en mars 2023, doit se conclure le 8 décembre prochain : elle avait pour objectif la promotion de plusieurs albums de l'autrice-compositrice, chanteuse et musicienne, qu'elle n'avait pas pu interpréter sur scène pour cause de pandémie mondiale.

Les billets pour ces événements se sont arrachés, et les recettes estimées de l'ensemble des dates pourraient dépasser les deux milliards $. Le magazine Forbes a récemment accordé à Swift le titre d'artiste la plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 1,6 milliard $.

Avec des moyens et des audiences pareils, pourquoi s'embarrasser d'un intermédiaire ? Taylor Swift propose donc son album commémoratif, Taylor Swift : The Eras Tour Book, via sa propre structure d'édition, Taylor Swift Publications. L'ouvrage sera disponible à partir du 29 novembre 2024, pour une quarantaine de dollars.

Bien sûr, il n'est pas certain que l'ouvrage — qui compte 500 photographies et des commentaires de Taylor Swift — soit traduit en français, mais cela ne devrait pas freiner les millions de fans de la chanteuse et musicienne. Et la puissance de frappe de l'artiste — courtisée par les candidats à l'élection présidentielle américaine, rappelons-le — lui permet aisément de se passer d'une maison d'édition et d'un plan de promotion sur mesure.

Le choix de Taylor Swift rappelle, dans une moindre mesure, celui de certains auteurs, ces dernières années, de s'autoéditer : créer sa propre maison d'édition, en somme, afin d'obtenir un meilleur pourcentage sur les ventes des livres. Citons les cas de Riad Sattouf, Mr Tan ou encore Joël Dicker.

Il s'agit du premier « livre » de Taylor Swift, qui est cependant à l'origine d'une flopée d'ouvrages, notamment Taylor Swift. Paroles de swiftie, de Marcos Bueno et Laia López (trad. Vanessa Canavesi, Hachette Heroes), Taylor Swift d'Océane Schmitt (Casa), Taylor Alison Swift. La rebelle devenue icône, de Morgane Giuliani (Talent Sport) ou encore Taylor Swift. Le Swiftie Book, d'Emmanuelle Peras (Larousse)...

Photographie : le Pape François, en 2023 (JMJ Lisboa 2023, CC BY-NC-SA 2.0) et Taylor Swift, pendant un concert de sa tournée The Eras Tour, en août 2023 (Paolo V, CC BY 2.0)