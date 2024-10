L’histoire captivante des galeries d’art françaises, illustrée

Cahiers photo, graphiques, chronologies et autres documents aideront le lecteur dans son approche de cette histoire globale. Le livre propose une analyse chronologique d’un marché de l’art en constante évolution, qui réagit aux transformations sociales, économiques, politiques et aux révolutions artistiques.

Il éclaire les relations subtiles entre marchands, artistes et collectionneurs d’art moderne et contemporain, tout en examinant les profondes mutations du métier de marchand d’art, qui a évolué des simples vendeurs de curiosités aux galeristes contemporains.

À la fin du XIXe siècle, les marchands d’art cherchent à étendre leur portée au-delà des frontières françaises. Par exemple, Paul Durand-Ruel ou encore la maison Goupil se distinguent en ouvrant des galeries à Londres et à New York, établissant ainsi des liens avec des collectionneurs internationaux.

Pendant l’entre-deux-guerres, Paris émerge comme le centre mondial de l’art moderne, attirant artistes et amateurs d’art de tous horizons. Plutôt que de s’engager dans des investissements lourds pour ouvrir des succursales, les galeries préfèrent établir des collaborations étroites avec d’autres marchands d’art et travailler avec des courtiers, qui facilitent les échanges d’œuvres entre la France et le reste du monde, consolidant ainsi la position de Paris sur la scène artistique internationale.

Cependant, cette période de succès n’est pas sans défis. Les marchands d’art font face à plusieurs crises économiques, notamment la Grande Dépression de 1929, qui laisse une empreinte durable sur le marché.

Malgré ces difficultés, l’art continue d’être perçu comme une « valeur refuge » pour de nombreux investisseurs. En effet, durant les périodes de crise, les acheteurs se tournent vers l’acquisition d’œuvres d’art pour protéger leur patrimoine. Ainsi, il continue de circuler et devient même un objet de spéculation, témoignant ainsi de la résilience du marché de l’art face aux turbulences économiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, la scène artistique française connaît un renouveau. Les galeries deviennent des espaces dynamiques, inspirées par le modèle américain. Les directeurs de galeries se considèrent moins comme des marchands que comme des gestionnaires culturels. Les galeries jouent un rôle clé dans la promotion de nouveaux mouvements artistiques et les expositions deviennent incontournables pour les artistes.

Avec le temps, la dynamique change. Les tensions de la guerre froide modifient le paysage artistique, mais, paradoxalement, cela stimule aussi les échanges culturels. Dans les années suivantes, l’espace des galeries évolue, les artistes demandant des lieux d’exposition plus flexibles et adaptés à leurs créations.

La période de contestation autour de Mai 68 entraine des questions sur le rôle des galeries. Doivent-elles être principalement culturelles ou ont-elles un rôle sociologique et politique à jouer ? Les galeries doivent jongler entre ces différentes dimensions tout en s’adaptant à un marché de l’art de plus en plus compétitif.

Entre 1980 et 2020, le nombre de galeries d’art en France explose, passant d’environ 550 à plus de 1000. Aujourd’hui, les États-Unis dominent largement le marché, mais la Chine est également un acteur majeur.

Un livre illustré très riche, réalisé avec le soutien du Comité Professionnel des Galeries d’Art, qui offre une radioscopie complètement inédite sur un marché en perpétuelle évolution.