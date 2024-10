Michel Bussi cosigne une nouvelle série, La vallée en danger

Le tournage de La vallée en danger vient de démarrer, en région Auvergne-Rhône-Alpes et en région parisienne, et se déroulera jusqu'en janvier 2025. France Télévisions n'a pas changé l'équipe : outre Christian Clères en coscénariste, on retrouve Elsa Bennett à la réalisation, qui avait déjà tenu la caméra pour L'Île prisonnière.

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire originaire de la Vallée, associé au consortium international SETH, qui finance le projet. Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu. Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon. – Le synopsis de La vallée en danger

Au casting de la série, Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard (Pierre Donjon), Anna Cervinka (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Philippe Resimont (Max Desailly), John Robinson (Kay Lewis), Jane Cara (Kelly O'Brian), Laura Sepul (Prune Larcy) ou encore Emma Lemoine (Camille Bourdieu)...

La coproduction est assurée par Cinétévé, Fabienne Servan Schreiber et Jean-Pierre Fayer, avec France TV et Be Films.

Pour l'instant, La vallée en danger n'a pas de date de diffusion.

Photographie : Michel Bussi, en 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)