Aventures N° 2, Automne 2024

« Le monde est à repassionner, » affirme Yannick Haenel, qui mène la nouvelle revue de Gallimard, Aventure. Deuxième numéro, sur « Nos passions », à retrouver donc, mais pourquoi ?

Le numérique « devitaliserait notre langage », « qui s’applatirait dans l’uniformité ». Je parle de ce que je ne connais pas, en somme. « Le cœur du langage serait poétique », là on est d’accord, mais où est la poésie, voici la grande question ? Quels sont les mots de 2024 ?

Rimbaud est invoqué, mais où est ce jeune dégénéré des années 2000 ? Certainement pas dans la collection Poésie de Gallimard, ni même dans la poésie d’ailleurs… Qui va libérer les enfants de l’école en l’explosant ?

Yannick Haenel se demande : « Qu'est-il arrivé à la liberté ? On dirait qu'elle fait peur, et même honte, à celles et ceux qui devraient s'en emparer pour changer à chaque instant le monde. Le renoncement règne, et son langage est misérable. »

Ce numéro va casser le carreau alors, sortir les petits français d’eux-mêmes, grâce à une sainte prose bête, méchante, ou évidente ? La présence de Gaspar Noé, et de Victor Dumiot, sauve l’honneur, sinon on ne sort pas du ronron habituel, de la rébellion cadrée.

Pier Paolo Pasolini, Chantal Akerman, Louis Massignon, Jon Fosse, Jacques Lacan, Buster Keaton, Nick Cave, Tennessee Williams, Léon-Paul Fargue, Jean Giono, Georges Bataille, Michel Butel, Franz Kafka, Klaus Mann, Bob Dylan, Paul Thek… Évidemment qu’ils sont tous plus ou moins géniaux, mais faut-il le répéter pour la millionième fois ? Que des validés.

Au lendemain de l’anniversaire du Premier Manifeste du Surréalisme, la revue Aventure n’est pas à l’avant. Son aventure est sans risque.