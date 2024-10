Birthplace of the USA : la Bibliothèque Jouve aux enchères

La première section de la vente est dédiée à une collection consacrée à la Constitution américaine. Elle couvre la période allant de la rédaction des principes fondamentaux en 1776 jusqu'au milieu du XIXe siècle, explorant les événements marquants de cette ère ainsi que les relations historiques entre les États-Unis et la France.

Intitulée « Americana », la deuxième partie de la vente regroupe une sélection de livres et documents qui traitent des Amériques du Nord, offrant ainsi un aperçu approfondi de l'histoire et de la culture de cette région.

La dernière partie de l’événement est consacrée à des livres et manuscrits anciens de diverses époques, présentant une opportunité pour les collectionneurs et les passionnés d'histoire de découvrir des pièces rares et précieuses.

Maison Pescheteau-Badin.

La Bibliothèque Jouve est le fruit de la passion de Daniel Jouve, récemment décédé, et de son épouse franco-américaine, Alice. Daniel avait un intérêt profond pour l'histoire des relations franco-américaines, passion qui s’est enracinée dès son enfance lors de la libération de Paris en août 1944 par les forces américaines, un événement qui l’a marqué au point de souvent répéter : « On n’oublie jamais ça ». Cette admiration pour les États-Unis l'a conduit à poursuivre ses études à la Harvard Business School à Boston, où il rencontra Alice.

La collection de la Bibliothèque Jouve, composée principalement d’ouvrages en français (80 % de la collection), reflète son intérêt pour la Constitution américaine et l’influence des Lumières et de figures telles que La Fayette sur la jeune république américaine. Daniel Jouve a consciencieusement rassemblé des œuvres sur la guerre d'Indépendance, les Constitutions des treize États fondateurs, la Constitution fédérale de 1787, ainsi que le manuel du droit parlementaire de Jefferson.

La collection inclut également des textes théoriques et polémiques qui ont influencé le discours politique des deux côtés de l'Atlantique, avec des auteurs tels qu'Adams, Franklin, Jefferson, et bien d’autres.

Parmi les pièces remarquables, on trouve des éloges croisés comme ceux de La Fayette par Adams, de Franklin par Fauchet et Mirabeau, ou de Washington par Henry Lee, témoignant d'une admiration réciproque entre ces figures historiques. Des récits, mémoires et correspondances liés à la guerre d’Indépendance des États-Unis ou à la cession de la Louisiane par des auteurs tels que Barbé-Marbois ou Jefferson enrichissent également cette collection.

Elle comprend aussi des récits de voyages datant de 1770 à 1850 par des auteurs comme Chastellux ou Crèvecœur, ainsi que le rare « Champ-d’Asile » de L’Héritier.

Parmi les œuvres remarquables présentées dans la dernière section de la vente, qui comprend une variété de livres et manuscrits, un exemplaire particulièrement prestigieux retient l'attention. Il s'agit d'un des 125 exemplaires du livre Les Climats publié en 1924.

Ce recueil de poèmes de la Comtesse Anna de Noailles se distingue par ses 82 gravures sur bois colorées, rehaussées de touches d'or et d'argent, réalisées par l'artiste F.-L. Schmied. Ce livre, un des plus beaux exemples de l'illustration de la période Art Déco, est conservé en parfait état.

