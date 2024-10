Navigation sécurisée : des guides pour s’y retrouver

La sécurisation de la navigation sur Internet est devenue un enjeu primordial dans un monde hyperconnecté où chaque clic peut potentiellement exposer à des cybermenaces. Que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, la protection des données et des communications en ligne est devenue une nécessité absolue. Les utilisateurs individuels, en consultant leurs e-mails, en effectuant des achats en ligne ou en naviguant sur les réseaux sociaux, laissent derrière eux des traces numériques pouvant être exploitées par des cybercriminels. Le simple fait de ne pas utiliser de connexions sécurisées ou de mots de passe robustes expose au vol d’identité, aux fraudes bancaires ou à la perte de données sensibles.

Pour les entreprises, les risques sont encore plus élevés. Les cyberattaques ciblant les réseaux professionnels peuvent entraîner des pertes financières colossales, endommager la réputation de l’entreprise ou conduire à des fuites de données confidentielles. Avec l'explosion du télétravail et de la numérisation des services, les cybercriminels disposent d’un terrain de jeu encore plus vaste. Un simple clic sur un lien malveillant peut permettre aux hackers d’infiltrer des systèmes entiers, compromettant ainsi des années de travail et de recherche.

La cybersécurité est donc un enjeu commun, à la fois personnel et professionnel, qui nécessite une vigilance constante. Les technologies telles que le chiffrement des données, les réseaux privés virtuels (VPN) ou l'authentification à plusieurs facteurs sont désormais des outils indispensables pour garantir une navigation sûre. À une époque où les cybermenaces évoluent constamment, la sécurisation de la navigation sur Internet n'est plus une option, mais une obligation pour protéger son identité, son patrimoine et ses informations les plus précieuses.

La Cybersécurité pour les Nuls (2022, 480 pages, 24.95 €)

Signé par Joseph Steinberg, un spécialiste de la cybersécurité qui travaille dans ce domaine depuis vingt-cinq ans (et traduit par Philip Escartin), cet ouvrage rencontre un grand succès. Cette deuxième édition a encore été enrichie et permet de faire rapidement le tour de la question.

Au premier chef, l'auteur a cherché à nous faire comprendre le mode opératoire des hackers, car il est primoridiale de comprendre les attaques pour ensuite établir des plans de défense solides. A travers cet ouvrage, vous arriverez à déterminer l'état de vos outils informatiques et les stratégies à mettre en oeuvre pour augmenter votre résistance face aux attaques. Axé aussi autour des données personnelles, ce guide propose des outils simples pour se prémunir contre le vol de données.

La cybersécurité (2022, 15 €, 128 pages)

Avec ce petit ouvrage, il s'agit d'aller au plus vite à l'essentiel pour être efficace dans toutes les situations. Les auteurs Charles Perez et Karina Sokolova nous éclairent sur les réflexes qu'il faut adopter face à un vol de mot de passe ou encore devant une activité suspecte dont serait victime un de vos comptes. Si l'on considère que trois internautes sur cinq ont déjà été victimes d'une cyberattaque, il est plus que temps de mettre en oeuvre des parades pour éviter le pire.

Que ce soit depuis un ordinateur fixe, un portable ou un smartphone, chaque moyen d'entrée constitue aussi une possible porte d'accès pour commettre une cyberattaque. Cet ouvrage fait le tour de la question et décrypte les mots de ce nouveau problème de société. Vous deviendrez rapidement incollable sur la question des logiciels malveillants, sur la sécurité mobile, ou encore sur la mise en place de communications sécurisées. Un tour sur le site de la Cnil peut aussi s'avérer utile pour en apprendre davantage.

Sécurité informatique : Apprendre l'attaque pour mieux se défendre (970 pages, Editions ENI, 54 €)

Changeons de galaxie et adressons-nous cette fois aux férus d'informatique, à ceux qui ne débutent plus vraiment dans le domaine de la sécurité informatique. Les éditions ENI, spécialisées dans le numérique et l'informatique, constituent une référence et, avec cette sixième édition Sécurité informatique est un incontournable. Une forme de Bible pour le secteur.

L'ouvrage débute en vous plongeant dans le domaine de la cybersécurité pour vous faire découvrir son fonctionnement, son esprit et les divers intervenants. Il y a donc une définition précise des diverses catégories de pirates informatiques et de leurs objectifs. Le chapitre consacré au Social Engineering, également appelé manipulation sociale, mettra en évidence la raison pour laquelle les vulnérabilités humaines représentent plus de 60% des attaques réussies.

Le chapitre suivant est consacré au Black Market, une véritable plateforme de vente de données volées et de solutions malveillantes. Le chapitre consacré à la collecte d'empreintes, essentielle pour préparer un audit (et des attaques !) exposera la démarche d'une attaque et la recherche d'informations spécifiques et de failles exploitables. Puis vient le sujet central, à savoir les vulnérabilités système sous Windows ou Linux, avec l'arrivée de Linux.

Fous de codes (secrets)(2017, Flammarion, 176 pages, 19 €)

Un regard historique s'impose en matière de protection des données mais aussi des biens physiques. Si vos moyens de paiement sont aujourd'hui hautement sécurisés, comment faisait-on dans l'Antiquité pour assurer une sécurisation minimale ? Voilà une question que se pose l'auteur, Mark Frary, en se tournant vers les historiens. Et les réponses sont parfois assez inconnues, voire déconcertantes.

Du code de César à l'ordinateur quantique, des cryptogrammes qui cachent l'identité du tueur du Zodiaque jusqu'aux différents cryptages du WiFi, voici 50 histoires de codes secrets - et surtout toutes les astuces pour les déchiffrer et devenir à votre tour un hacker. Aujourd'hui, de grandes institutions, ou des organisations de moindre ampleur, comme Internet archive, sont victimes de cyberattaques qui s'avèrent parfois très coûteuses.

Crédits illustration Pexels CC 0