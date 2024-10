Enchères de la bibliothèque de Pierre Bergé : dernier chapitre

Les grands noms de la littérature française tels que Ronsard, Montaigne, Stendhal, Balzac, Flaubert, Apollinaire ou Gide côtoient Goethe, Dickens, Tolstoï, Pouchkine ou García Lorca. Des partitions imprimées de Bach, Mozart ou Stravinsky font partie de la collection de Pierre Bergé.

Pierre Bergé, le bibliophile

Sotheby’s présente le dernier acte de la dispersion de la remarquable bibliothèque de Pierre Bergé. Ce chapitre final donnera une nouvelle vie aux livres et manuscrits non adjugés lors des six ventes organisées entre 2015 et 2022.

Pierre Bergé avait rassemblé au fil des décennies une collection d’environ 1600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux, couvrant plus que cinq siècles, du XVe au XXe siècle, et reflétant son goût.

Homme de lettres passionné, Pierre Bergé plongeait dans ses lectures avec une intensité quasi spirituelle. Laure Adler soulignait d’ailleurs qu’il « ne quittait jamais son domicile sans emporter un livre, quelle que soit l'activité prévue. Cet objet était pour lui plus qu'un simple compagnon, souvent plus cher que certaines relations humaines ».

Sa bibliothèque rassemblait les plus grands textes de la littérature française, avec des œuvres de Ronsard, Montaigne, Stendhal, Balzac, Flaubert, Gide, Apollinaire, mais aussi de nombreux auteurs étrangers. L’Espagne était représentée par Federico García Lorca, la Russie par Tolstoï, Tchekhov, Pouchkine, l’Allemagne par Goethe, et le monde anglophone par des figures telles que Sterne et Robert Frost, sans oublier des œuvres italiennes, portugaises, danoises.

En dehors de la littérature, il s'intéressait aussi au théâtre, à la poésie et à la philosophie. Dirigeant un temps les opéras de Paris, il avait également réuni une collection impressionnante de partitions de ses compositeurs préférés, parmi lesquels figuraient Bach, Rameau, Vivaldi, Beethoven, Mozart, et Stravinsky.

Son ancien compagnon Yves Saint Laurent disait : « On parlera d'un goût Bergé, comme on parle d'un goût Noailles. »

J'ai toujours su que les œuvres d'art n'appartiennent à personne, qu'on avait la chance de les accueillir mais qu'elles finiraient par s'envoler comme des oiseaux migrateurs vers d'autres cieux. C'est la chance que je souhaite à mes amis les livres. Je ne les oublierai pas. - Pierre Bergé

Des pièces exceptionnelles

Exigeant pour chacun de ses exemplaires, Pierre Bergé recherche avant tout la valeur bibliophilique : ouvrages sur grand papier, reliures contemporaines de l'édition, envois autographes, annotations, etc.

L’une des pièces phare de cette vente est l’exceptionnel exemplaire de l’édition originale des Considérations sur les principaux événements de la Révolution française de Mme de Staël copieusement annoté par Stendhal. L’auteur du Rouge et le Noir y déverse des jugements sans concession sur l’œuvre de Germaine de Staël et sur la Révolution. (Estimation : 100 000 / 150 000 EUR )

À noter également l’exemplaire des Promenades dans Rome de Stendhal annoté par lui en vue d’une autre édition.

Autre pièce exceptionnelle, le manuscrit autographe complet des Cahiers d’André Walter, premier livre d’André Gide. Daté de 1890, il révèle le processus créaƟf de Gide. (Estimation : 50,000 – 75,000 EUR)

Le catalogue présente deux remarquables exemplaires de Salammbô et de La Tentation de saint Antoine, que Flaubert offre avec tremblement et déférence « au maitre » Victor Hugo.

Enfin, Pierre Bergé aimait les envois, ceux qui racontent une histoire, la petite dans la grande, celle des rapports littéraires, intimes ou admiratifs qui existaient entre écrivains.

De Gustave Flaubert ─ l’un des écrivains de prédilection de Pierre Bergé ─, citons aussi la rare édition originale, dans une reliure aux armes, des Lettres persanes de Montesquieu ou celle non moins rare des Leaves of Grass de Walt Whitman.

