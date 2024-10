Avec Impact, Hugo Publishing réinvente le polar

« Impact : Effet de choc, retentissement. Influence déterminante, décisive. » C’est ainsi qu’Hugo Publishing présente sa nouvelle collection consacrée au genre, lancée avec une volonté évidente de bousculer les codes du polar traditionnel.

"Varier les nuances de noir"

Pour ce faire, la maison mise sur une ligne définie, moderne et nouvelle, quitte à taper sur les « serial killers qui ressassent des schémas obsolètes », peut-on lire sur le communiqué. Le ton est donné : Impact se « reconnecte aux questions sociétales (le post #meetoo, les nouvelles technologies, les questions environnementales...), s’autorise à varier les nuances du noir (jusqu’à l’anticipation ou l’aventure) ».

À LIRE – Dans un marché du livre “difficile”, la direction d'Editis vise le “redressement”

La promesse d’une découverte, portée par « de jeunes autrices et auteurs ou des autrices et auteurs confirmés qui tous se saisissent de thèmes forts », assurée de nous procurer des « frissons contemporains ».

Objectif : "Vous empêcher de dormir "

Derrière ce projet se cache une directrice passionnée par le polar, qui fut libraire, journaliste, critique littéraire et conseillère littéraire dans son genre favori. Clémentine Thiebault a également fondé le site Noir comme polar, la collection Faction aux éditions In8 et cofondé le collectif Les Habits Noirs.

Elle dévoile aujourd’hui « le fruit d’un travail de défrichage nourri de curiosité et d’enthousiasme afin de dénicher chacun des huit textes qui composent le programme de cette première année », détaille-t-elle. Aux côtés de Sophie Le Flour, éditrice depuis 12 ans ayant longtemps travaillé sur la collection Hugo Thriller, le duo confie éditer « des textes [...] que nous avons aimés et que nous avons hâte de partager avec vous pour, comme il se doit, continuer de vous empêcher de dormir [...] ».

Un roman d’anticipation

La collection s’ouvrira le 8 janvier 2025 avec Génisse, un polar surfant avec la limite de l’anticipation, de Mary Kate Williams. Ce dernier donne vie à Mina, 25 ans, célibataire et, surtout, sans enfant. Cela lui permet de s’engager comme « génisse » au sein de My Lactation Membership, une entreprise pionnière dans la réinvention des produits laitiers pour nourrir une population confrontée aux conséquences dévastatrices du changement climatique sur l’élevage traditionnel.

Catalogue complet

Mina nourrit de grandes ambitions : devenir la meilleure productrice de la société et amasser suffisamment d’argent pour ne plus jamais connaître la faim. Cependant, ce commerce si lucratif suscite des controverses, et lorsqu’une livraison de lait contaminé provoque un scandale, les membres du « troupeau » de MLM se retrouvent en première ligne. Elle devra s’interroger sur une question terrifiante : jusqu’où sommes-nous prêts à aller, et qui sommes-nous prêts à sacrifier pour garantir la sécurité, le bien-être et le bonheur de nos proches ?

Un deuxième roman, axé sur l’aventure, verra le jour le 12 février 2025. Versant noir, de Lison Lambert, racontera l’ascension dangereuse d’Alex sur l’Everest. Avec ce titre, 6 autres compléteront le catalogue de l’année, déjà complet.

Crédits image : ActuaLitté