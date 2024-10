À Grasse, la médiathèque s'insère dans l'économie circulaire

Cette initiative vise à donner une seconde vie aux livres, tout en soutenant une cause locale : l’intégralité des fonds récoltés sera reversée au Repair Café du Pays de Grasse, partenaire de l’événement, qui œuvre pour la réparation et le recyclage d’objets du quotidien.

La médiathèque, ouverte depuis 18 mois désormais, propose des documents et supports en tous genres aux usagers. Disposant déjà de ceux qui appartenaient au site avant qu’il devienne médiathèque, les agents ont réalisé un désherbage, comme chaque année, sélectionnant les livres abimés, obsolètes, n’étant plus d’actualité, ne sortant plus ou disponibles en plusieurs exemplaires.

En général, ces ouvrages sont envoyés à la déchetterie. C’est une pratique que tentent d’éviter de plus en plus de médiathèques, et notamment celle-ci. Alors, si certains ne peuvent plus rester, pourquoi ne pas en faire profiter le public ? Située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, la médiathèque a tenu à proposer des acquisitions à petit prix (entre 50 centimes et 5 €).

Une « main tendue joviale »

De cette idée de braderie naît la volonté de faire profiter une association, et pour cette année le choix s’est porté sur Repair Café, association qui partageait cette envie de donner une seconde vie aux objets. Les prochaines éditions se feront en partenariat avec d’autres associations partageant ces valeurs de partage, recyclage, et si possible locales pour la mise en lumière de la ville.

Seront donc vendus au cours de cette journée 2 000 ouvrages. La sélection en prévoyait tout d’abord 1500 nous informe Mélanie Tardieu, conservatrice de la médiathèque, avec une répartition de « 500 par plateau », divisant la sélection en trois catégories : littérature générale, livres pour enfants, et documentaires (essais, loisirs). Il y en a finalement un peu plus en littérature (roman, fiction) d’adulte, mais le résultat restera équitable. « On souhaitait vraiment proposer des lectures en tous genres, pour tous les âges et tous les goûts » affirme la conservatrice.

L’équipe est composée de personnes ayant déjà une expérience de braderie, dont Mélanie Tardieu qui a souhaité porter ce projet à sa prise de poste à la médiathèque en janvier. Cet évènement est également une occasion de présenter l’établissement et son catalogue.

En effet, si les équipes se sont mobilisées pour la mise en place de cet évènement dont l’organisation a mis entre 4 et 5 mois en parallèle d’autres projets, ils seront également présents au sein même de la médiathèque, qui sera ouverte en même temps que la braderie. Ainsi, les personnes intéressées pourront en profiter pour s’y inscrire.

Une illustratrice locale, Marlène Izérable Ville, a aussi participé, en signant notamment l’affiche. Parmi les saisonniers venus cet été, l’un d’entre eux s’est porté volontaire comme bénévole pour aider durant cette journée. Sera également présente l’association Repair Café à un stand, leur permettant ainsi de présenter leur projet. Elle sera représentée par des bénévoles, dont son président, Serge Fatter. Cette mobilisation semble porteuse d’une valeur sociale qui fait sens pour chaque participant.

Crédits Image : Marlène Izerable Ville, @youpillustrations