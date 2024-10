Plus que cinq auteurs pour le Prix Castel 2024

Le 3e volet de cette initiative a été inauguré les 3 et 4 octobre 2024, lors du Sommet de la Francophonie. Les Petits Molières visent à promouvoir la lecture et l'écriture tout en permettant aux jeunes de défendre des causes ou de dénoncer des injustices telles que les inégalités, le harcèlement ou les discriminations. Ce projet, destiné aux élèves du CP à la 3e, constitue un temps fort pour encourager l'engagement des jeunes participants.