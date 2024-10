Miséricorde : Alain Guiraudie transforme son roman Rabalaïre

Prix Transfuge du meilleur premier roman français 2021 et Prix Jesus Paradis en 2022, Rabalaïre avait attiré l'attention et partage avec Miséricorde bien des points communs, dont un personnage de curé. « C’est l’idée de l’empathie, de la compréhension de l’autre au-delà même de toute morale. C’est l’élan vers l’autre. C’est un mot désuet qu’on n’emploie plus beaucoup, et ça correspond très bien au film, à son côté intemporel, et surtout à l’un des grands personnages du film : le curé », rappelle d'ailleurs le réalisateur au sujet de Miséricorde.

Depuis son premier film, en 2003, Pas de repos pour les braves, Alain Guiraudie s'est fait une place à part dans le cinéma français : L'Inconnu du lac, dix ans plus tard, lui avait permis de se faire connaitre d'un plus large public. Il a récemment publié Pour les siècles des siècles, à nouveau chez P.O.L.