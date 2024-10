Reminders of him : encore un livre de Colleen Hoover adapté

Reminders of him, qui sera publié en version poche en janvier 2025 par Hugo Poche, se dirige vers les salles de cinéma. Universal Pictures est sorti vainqueur d'une enchère autour des droits d'adaptation du livre, et prévoit d'ores et déjà une sortie mondiale pour le 14 février 2026... Hasard du calendrier, sans doute.

Pour l'instant, le long-métrage n'a ni réalisateur, ni casting : l'achat des droits est encore trop récent. Cependant, Hoover elle-même cosignera le scénario avec Lauren Levine, connue pour son travail avec les chaines MTV et Nickelodeon.

Après avoir passé cinq ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de quatre ans. Mais peu importent les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos et les retrouvailles entre la jeune maman et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est Ledger Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille.

Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. – Le résumé de l'éditeur pour Reminders of him

Un pas vers le cinéma

« De nombreux lecteurs me disent qu'ils se sont retrouvés dans cette histoire, où il s'agit avant tout de vivre avec et de surpasser une tragédie, de construire son chemin imparfait et sinueux vers la guérison et la capacité de tourner la page », a déclaré Colleen Hoover dans un communiqué. « Je suis très enthousiaste, car Reminders of Him occupe une place particulière dans mon cœur. Je suis convaincue qu'Universal est le partenaire idéal pour adapter fidèlement ce récit. »

Le précédent film adapté d'un livre de Hoover, Jamais plus, a été produit par Columbia Pictures, une filiale du groupe Sony. Colleen Hoover semble vouloir s'investir plus directement dans les adaptations de ses œuvres, puisqu'elle a cocréé sa société de production avec Lauren Levine, Heartbones Entertainment, précise Variety. Celle-ci participera évidemment à la production du long-métrage à venir, ce qui garantit à Hoover des dividendes sur les résultats du film au box-office.

Jamais plus relève en effet de la bonne affaire : avec un budget de 25 millions $ seulement, il aurait rapporté 346,4 millions $ au box-office mondial... Il devrait d'ailleurs, logiquement, connaitre une suite, calquée sur À tout jamais, deuxième roman de la série (paru en français chez Hugo & Cie dans une traduction de Pauline Vidal).

Reminders of him s'est écoulé, en France, à plus de 30.000 exemplaires, en grand format (chiffre Edistat).