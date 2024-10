Avant de découvrir notre crash test, ActuaLitté vous invite à (re)lire l’article de présentation afin de mieux comprendre l’objet.

Cette nouvelle création de Bayard Jeunesse est disponible dans les librairies et sur le site de Bayard Jeunesse, pour les enfants de 2 à 7 ans. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Châteaux et dragons, un cube dédié aux lecteurs en herbe âgés de 2 à 5 ans.

« Associer un sens aux mots »

« Associer un sens aux mots, travailler sa concentration, voyager dans l'imaginaire ou dans le réel, développer l'empathie et l'écoute active... C'est fou tout ce que les histoires ou documentaires sonores contribuent au développement de l'enfant », détaille Nathalie Becht, directrice générale de Bayard Jeunesse.

« C'est pour cela que Bayard Jeunesse crée chaque année de nouvelles séries audio, pour chaque âge, et avec toujours la même exigence : aider chaque enfant et adolescent à grandir en confiance », poursuit-elle. Dans la même ligne, la maison avait fondé, cet été, BayaM : une nouvelle plateforme jeunesse adaptés aux âges de son public, afin d'éviter aux jeunes lecteurs de tomber dans les pièges d’Internet.

Un objet accessible

Bayard Jeunesse n'invente rien : les boîtes à histoires pour les enfants se sont multipliées ces dernières années. On retrouve également sur le marché des conteuses et autres livres audio. Des initiatives destinées à rendre les récits et l'écoute plus accessibles aux plus petits. Cependant ce nouveau cube est proposé à un prix plus abordable, 12 €.

Et pour cause : il ne s'agit pas d'un appareil électronique, mais plutôt d'une porte d'entrée vers les histoires, qui seront diffusées via un smartphone. Pour écouter ces histoires, il faut ainsi télécharger l’application de la maison sur le téléphone et, sans créer obligatoirement de compte, scanner le cube. Les 8 histoires s’affichent, certaines correspondant à une face du cube.

Créés par des auteurs de chez Bayard Jeunesse, les récits sont racontées par des comédiens et enrichies d’effets sonores immersifs et ludiques : le cube propose 53 minutes d’écoute, divisées en 8 histoires.

Parents, vous serez obliger d'écouter les audios pour savoir à quelle image correspond l'histoire... pas de triche !

Le dragon qui ne savait pas dire non

La première histoire donne le ton : sur un fond humoristique, les auteurs nous content une histoire de princesse et de dragon, mais pas comme les autres. Rien n’est laissé de côté, l’audio nous immerge complètement dans un studio de bruitage auprès du comédien : bruits d’animaux, de pas, changements de voix… On découvre alors le personnage principal : Jean-Luc le dragon, enfermé par une princesse. L’histoire amène l’enfant à déconstruire l’image du beau chevalier qui sauve la demoiselle en détresse...

Finalement, grâce à Jean Luc, la princesse (Gladice), réussit à s’échapper d’entre les mains du chevalier boiteux qui souhaite la marier de force. Plusieurs sujets sont abordés sur un ton léger et enfantin : le libre arbitre, la déconstruction, la liberté, le consentement. L'enfant est invité à fermer les yeux et à s'immerger complètement dans cet univers.

Des auteurs au service de la jeunesse

L'histoire est écrite par Sylvain Zorzin, passionné d'écriture pour les tout-petits comme pour les adolescents, et illustrée par Luciano Lozano. En 2011, le premier publie son premier texte dans le magazine Les Belles Histoires. Depuis, il continue de développer son imagination dans la presse (notamment Pomme d'Api, J’aime lire, J’aime lire Max, Je bouquine) ainsi que dans l'édition, à travers des romans et des albums publiés chez Bayard Éditions Jeunesse, Éditions du Père Fouettard et Tertium.

Luciano Lozano travaille fréquemment avec des éditeurs et des magazines à l'international. Ses illustrations, toujours marquées par un humour discret, sont présentes dans chacune de ses œuvres.

Un livret inclus dans le coffret permet de prolonger l'expérience d'écoute de manière ludique, tout en stimulant la mémoire des enfants. Des petits quizz reviennent sur les récits entendus et encouragent les enfants à retrouver des images présentes sur le cube. Cette écoute active contribue à leur apprentissage futur de la lecture, tout en améliorant leur concentration et enrichissant leur vocabulaire.

L'utilisation du cube amène une expérience supplémentaire pour l'enfant en stimulant la faculté visuelle et mémorielle, grâce à un objet simple d'utilisation et peu encombrant.

Crédits photo : ActuaLitté