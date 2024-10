Un inédit de René Girard, sur le rire, paraît en février

« Quand on considère le type de comique actuellement en vogue, il est permis de penser que notre époque ajoute une nouvelle dimension au mot fameux de Molière sur le rire et la création de la comédie : ‘’C’est une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens.’’ », continue ce dernier.

L’isolement du rire

En 1972, René Girard évoquait son premier essai, précieusement conservé parmi ses documents les plus importants. Ce manuscrit de 78 pages, retrouvé plus tard par Martha Girard et Benoît Chantre, offre un aperçu de la réflexion d'un intellectuel français en exil durant l'époque du maccarthysme.

Ce texte révèle une perspective où le rire, lorsqu'il n'est pas interprété à la fois comme rationnel et irrationnel, mécanique et animé, se transforme en un venin social. Celui qui est ridiculisé subit le rire comme une forme d'aliénation plutôt qu'une expression d'humour.

Mais « le véritable sourire, le sourire ‘’lumineux’’, nie l’isolement du rire ; il cherche à nouer des liens, il est geste d’accueil et de reconnaissance. Il n’exprime peut-être qu’une invitation à rire ensemble. » Une méditation majeure enfin révélée au public.

La nature du rire

Une idée qui fait penser à l'approche de Baudelaire, pour qui le rire est par essence satanique, signe du péché originel, car il « vient de l’idée de sa propre supériorité ». Un orgueil tiré de l'ignorance de sa condition.

Un essai qui entre plus généralement en résonance avec un débat récurrent, exacerbé par les réseaux sociaux : quelle place pour l'humour ? Des débats animés ont émergé autour de ce qui est considéré comme acceptable ou non, notamment en termes de moquerie ou de satire, touchant des sujets sensibles ou des minorités jugées plus vulnérables.

La condamnation des humoristes peut également passer par l'institutionnel, ou au travers de plaintes d'associations, comme lorsque Guillaume Meurice a été licencié en juin 2024 par Radio France pour faute grave. En cause : un sketch dans l'émission de Charline Vanhoenacker, Le grand dimanche soir, où il a comparé le Premier ministre israélien à « une sorte de nazi mais sans prépuce », avant de réitérer ses propos.

Cette remarque a provoqué de vives réactions, entraînant un « avertissement » de Radio France et une mise en garde de l'Arcom contre la station. Une plainte pour provocation à la haine et injure publique aggravée a été déposée par l’Organisation juive européenne, et une enquête a été ouverte. Face à des menaces sérieuses, la chronique de Meurice a dû être enregistrée sans public la semaine qui avait suivi son sketch, et il avait été entendu par la police judiciaire le 21 novembre 2023.

Bouc émissaire et mimétisme

René Girard est un philosophe, historien, et anthropologue majeur, profondément marqué les sciences humaines avec ses théories sur le désir mimétique, la violence et le sacré. Formé en histoire à l'École des Chartes à Paris et ayant enseigné aux États-Unis dans plusieurs prestigieuses universités telles que Stanford et Johns Hopkins, il a développé une approche interdisciplinaire pour explorer les fondements des conflits et de la culture dans la société humaine. Ses travaux ont traversé les frontières disciplinaires, influençant la littérature, la psychologie, la théologie, et les études culturelles.

Son œuvre la plus célèbre, La Violence et le Sacré (1972), introduit la notion que les sociétés utilisent le mécanisme du bouc émissaire pour surmonter leurs propres tensions internes et maintenir l'ordre social. Ce processus, selon Girard, est au cœur de la formation des cultures et des religions à travers le monde.

Il a aussi écrit, entre autres, sur la mimésis, l'idée que les désirs humains sont imités des autres plutôt qu'innés. Cette théorie du désir mimétique explique la dynamique de la rivalité et de la violence qui peut émerger quand les individus aspirent aux mêmes objets ou statuts. René Girard a été élu à l'Académie française en 2005, reconnaissance de l'impact et de l'importance de sa pensée.

Benoît Chantre, qui a établi l'édition et signe la préface, est président de l’Association Recherches Mimétiques (www.rene-girard.fr). Il a publié en 2023 la grande biographie intellectuelle de René Girard aux éditions Grasset.