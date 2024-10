Un jeu des 7 familles écolo pour les médiathèques

« Il n’a jamais été plus facile de faire rire qu’aujourd’hui. Toutefois, les enjeux sont si élevés et les risques si grands que notre rire ne peut plus être aussi franc et assuré que par le passé. Jamais la nature précaire, instable et ‘’nerveuse’’ du rire n’a été aussi manifeste. » Ces mots sont du théoricien mondialement connu du « bouc émissaire », René Girard, disparu en 2015. Grasset publie un inédit du philosophe, Naïveté du rire.