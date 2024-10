Europe créative 2025 : 5 millions pour soutenir la littérature européenne

Ce dispositif vise à encourager la circulation transnationale des œuvres de fiction européennes et à promouvoir leur diversité culturelle. À travers ce programme, l’Union européenne financera la traduction, l’édition, la diffusion et la promotion de 40 œuvres, renforçant ainsi leur accessibilité et leur visibilité à travers le continent.

Doté d’un budget de 5 millions €, cet appel à projets exige une stratégie éditoriale, de distribution et de promotion cohérente. Chaque proposition doit inclure un minimum de cinq œuvres éligibles, rédigées par des auteurs issus ou reconnus par les pays participant au programme.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel « Europe Créative 2021-2027 », qui bénéficie d’une enveloppe de 2,44 milliards €, en forte augmentation par rapport aux 1,47 milliard € alloués pour la période précédente (2014-2020). Le programme a pour principaux objectifs de préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, tout en renforçant la compétitivité des secteurs créatifs et culturels, en particulier celui de l’audiovisuel.

Le programme « Europe Créative » est structuré en trois volets distincts, chacun contribuant à la relance des secteurs culturels et créatifs européens en favorisant leur inclusivité, leur transformation numérique et leur durabilité environnementale.

Le volet « Culture » soutient des initiatives visant à renforcer la coopération artistique et culturelle à l’échelle européenne, favorisant ainsi l’échange et la promotion de la diversité culturelle au sein de l’Union.

Le volet « Média » se concentre sur le secteur audiovisuel, en encourageant la compétitivité, l’innovation et la durabilité des productions européennes, tout en facilitant l’accès des créateurs à des marchés internationaux.

Enfin, le volet « Transsectoriel » favorise la collaboration entre les différents secteurs de l’audiovisuel et de la culture, en soutenant des actions innovantes et des projets transversaux qui stimulent la synergie entre ces domaines, tout en promouvant les nouvelles technologies et l’innovation.

L’Union européenne participe à la Foire du livre de Francfort 2024, qui se déroule du 16 au 20 octobre. Cet événement, le plus grand au monde dans ce domaine, constituera une plateforme majeure pour promouvoir les initiatives européennes en faveur de la littérature et de l’édition.

Crédits Image : Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0