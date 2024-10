Dans un marché du livre “difficile”, la direction d'Editis vise le “redressement

Le groupe Editis, confronté à des résultats en baisse en 2023 — de l'ordre d'une quinzaine de millions € en moins sur son chiffre d'affaires —, entend se réorganiser et s'améliorer sur certains points, comme la maitrise de la production éditoriale et une meilleure diffusion des titres des maisons.

La prise de parole de la directrice générale, Catherine Lucet, ce 14 octobre, s'insère avant les derniers mois de la fin d'année, cruciaux dans le secteur de l'édition. Mais elle intervient aussi alors qu'une récente grève a paralysé les entrepôts d'Interforum pendant plusieurs jours et qu'un projet de déménagement des équipes de CMI France au siège d'Editis suscite l'inquiétude des salariés sur place.

Loi Darcos et marché de l'occasion

Les difficultés d'Editis vont de pair avec un marché du livre qui se contracte. Sous les effets cumulés de l'inflation et d'une actualité politique traditionnellement peu propice aux ventes, les résultats du secteur sont en berne : la hausse du chiffre d'affaires général s'explique par celle des prix, tandis que le nombre d'exemplaires vendus, lui, a tendance à stagner, voire reculer.

L'analyse de Catherine Lucet, partagée avec les équipes du groupe, rappelle ce contexte économique, mais y ajoute aussi deux facteurs collatéraux. D'une part, l'impact « défavorable » de la loi Darcos fixant un prix plancher des frais de port du livre neuf (à 3 € pour toute commande inférieure à 35 €) sur les commandes en ligne, « qui n'est pas compensé par d'autres canaux de vente ».

D'autre part, « le développement du marché de l'occasion, qui commence à pénaliser les éditeurs de livres de poche ». Des facteurs que la directrice générale espère conjoncturels, mais qui risquent bien de s'installer dans les habitudes des lecteurs et lectrices, à terme.

L'édition indépendante s'inquiète également de cet éloignement du marché du livre neuf, au profit de celui de l'occasion, à la faveur de nouvelles difficultés économiques ou d'un détournement de la vente en ligne. Rappelons que le président de la République avait mis sur la table, il y a quelques mois, une possible taxe sur les ventes de livres d'occasion. Une mesure d'ores et déjà impopulaire auprès des acheteurs, qui craignent une hausse des prix, mais qui intéresse à la fois certaines organisations d'auteurs et les éditeurs, à la recherche de nouvelles sources de revenus.

La romance et la BD, à investir

Sur ce marché éditorial difficile, certains segments tirent néanmoins leur épingle du jeu : en littérature, notamment, la romance tire la catégorie vers le haut. Editis y est cependant « encore peu présent », remarque Catherine Lucet, ce qui prive le groupe de retombées positives : elle cite toutefois Kiara, diamant écorché par le sang de Hazel Diaz, chez L'Archipel et de Boys of Tommen, chez Chatterley, de Chloe Walsh, traduit par Antona Simongiovanni.

L'autre poule aux œufs d'or de l'édition reste, ces dernières années, la bande dessinée. Editis entend passer de 4 % de parts de marché sur ce secteur à 14 %, avec l'acquisition du groupe Delcourt, cruciale pour la filiale de CMI, « car elle va améliorer l'adéquation entre le profil de notre groupe et celui du marché ». Dit autrement : elle permettra de profiter de la dynamique générale autour du 9e art.

L'opportunité n'est pas seulement financière, garantit la directrice générale, qui promet « un rapprochement propice à la création et au développement de nouveaux projets ». « Bonne nouvelle, ils restent dans leurs locaux », a-t-elle ajouté, en référence au projet de rapprochement des équipes d'Editis et de CMI — signe que celui-ci s'annonce complexe.

La directrice générale n'a pas dissimulé des chiffres d'affaires en baisse, pour les maisons en littérature et en illustré — en raison des « délais d'approvisionnement » pour ces derniers —, ainsi que des inquiétudes pour les sciences humaines, les poches et les mangas : « nos fonds souffrent », a-t-elle souligné.

Les best-sellers restent nombreux, de Thilliez à Minier, en passant par ceux à venir, de Paula Hawkins chez Sonatine à Marc Lévy chez Robert Laffont et Pocket. Les « éditeurs tiers », dont les livres sont diffusés et distribués par Interforum, ont aussi apporté un peu d'air avec différents succès : Riad Sattouf, bien entendu, mais également Mr Tan et Mortelle Adèle, Les Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek (Michel Lafon) ou encore un manga d'Inoxtag sont ou seront les bienvenus.

La « cohésion de l'entreprise »

Se félicitant d'un « meilleur » mois de septembre et de la présence dans les sélections de plusieurs prix littéraires de livres du groupe, Catherine Lucet estime que le « quatrième trimestre [est] extrêmement riche et prometteur pour réussir cette fin d'année et le redressement de l'entreprise ». Le pôle Éducation et Formation du groupe, en cours de réorganisation, aurait aussi maintenu ses ventes et parts de marché.

L'éléphant dans la pièce restait le récent mouvement social des équipes d'Interforum, avec lesquelles le dialogue est pour le moins tendu. Catherine Lucet a souligné que la charge de travail, avec le renouvellement des éditeurs tiers, l'arrivée d'Auzou l'année prochaine et l'acquisition de Delcourt, serait suffisante, « de très bonnes nouvelles pour Malesherbes, Tigery et leurs salariés ». Elle a par ailleurs confirmé le projet de rénovation d'une des tours de stockage de la filiale.

Mais son discours s'est terminé sur un appel à la « cohésion de l'entreprise » qu'il est difficile de ne pas comprendre comme une adresse aux grévistes. « Nous avons avant tout besoin de cohésion », a souligné la directrice générale, « et toute la chaine contribue à construire la confiance de nos autrices et de nos auteurs et celle de nos partenaires tiers. C'est sur cette confiance que sont fondés nos succès. » La distribution d'ouvrages très attendus, dont Moi, Fadi, le frère volé de Riad Sattouf (Les Livres du futur) et Les assassins de l’aube de Michel Bussi, a été retardée par la récente grève.

« Assurer cette cohésion de l'entreprise, c'est de la responsabilité de la direction, bien sûr », a-t-elle reconnu, « et nous sommes attentifs à éviter tout ce qui peut diviser. Mais c'est aussi de la responsabilité de chacune et chacun, et je compte sur vous tous. »

