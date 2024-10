Néonazie dans l'âme” : Meloni retire sa plainte contre Luciano Canfora

L'Enssib et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France proposent aux professionnels du livre et de la lecture, des sciences de l'information et de l'accessibilité de se retrouver, le temps d'une journée. Échanges et présentations reviendront sur les enjeux en la matière, à l'aube de l'entrée en vigueur de nouvelles obligations d'accessibilité liées à une directive européenne. Rendez-vous à l'Enssib, le 15 novembre prochain, ou sur YouTube pour la retransmission.