All Inclusive : à l'Enssib, une journée sur l'accessibilité du livre

Le programme de la journée

9h

Accueil des participants

9h30

Mots de bienvenue : Nathalie Marcerou-Ramel, Directrice de l'Enssib ; Bruno Gendron, Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

9h40

Table ronde n° 1 « Quelles politiques publiques pour servir les personnes en situation de handicap ? »

Modération : Fernando Pinto da Silva, Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Intervenants : Marianne Clatin, Centre Exception Handicap de la Bibliothèque nationale de France, Éva Dolowski, Institut National des Jeunes Aveugles, Édith Girard, Centre National du Livre

10h30

Table ronde n° 2 « Quels services d’édition adaptée en bibliothèque ? »

Modération : Amandine Ronzy, Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ANPEA

Intervenants : Hélène Kudzia, Association des Bibliothécaires de France, Valérie Peyrou, SCD Toulouse Jean Jaurès, Ludovic Pellegrini, Bibliothèque James Baldwin

11h30

Table ronde n° 3 « Quels enjeux pour l’édition nativement accessible ? »

Modération : Katie Durand, Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Intervenants : Dienaba Dia, ministère de la Culture, Gautier Chomel, EDRLab, Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

12h30 — 14h

Pause déjeuner

14h — 16h

Ateliers

Atelier 1 « Rendre la lecture accessible : métiers, savoir-faire et innovations »

– Nathalie Bedouin (IJA Toulouse) et Jérôme Abderrahmane (Centre Normandie-Lorraine) : le métier de transcripteur/adaptateur (ATAF)

– Sophie Blain (Les Doigts Qui Rêvent) et Caroline Chabaud (Mes Mains en Or) : des éditeurs atypiques ?

– Valérie Peyrou : adapter des ressources en bibliothèque à l’Université de Toulouse, SCD

– Nicolas Blanchard : développer des logiciels pour rendre les sciences plus accessibles CECIAA

– Vincent Gros : préparer et accompagner vers l’édition nativement accessible Hachette Livres

Atelier 2 « Explorer les Technologies d'Assistance pour Tous : Solutions Numériques et Accessibilité à la Lecture »

– CECIAA

– Fernando Pinto da Silva : Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Atelier 3 « Accessibilité Numérique : Découverte des Outils et Ressources de la Fédération »

16h15 — 16h45

Clôture de la journée

Plus d'informations et inscription à cette adresse.

Photographie : un livre jeunesse accessible de la maison d'édition Mes Mains en Or (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)