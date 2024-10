Vous pensiez tout savoir sur les super-héros ? Vous vous trompiez !

Le personnage d'Imbattable, conscient de son existence fictive, manipule les codes du médium, se permettant même de réaliser des actions quotidiennes comme aller chercher le pain pour sa grand-mère, tout en accomplissant des exploits héroïques. Ces interventions créent un dialogue constant et ludique entre le personnage et la structure même de la bande dessinée, invitant le lecteur à un jeu visuel permanent pour repérer les astuces et les "faux-raccords" utilisés par Pascal Jousselin.

Pascal JOUSSELIN © Dupuis, 2024.

L'origine de la carrière ce dernier dans la bande dessinée est tout aussi captivante et inhabituelle. Avant de devenir auteur, il travaillait dans une fabrique de cirés, situation qui a pris un tournant inattendu lorsqu'un éditeur influent de bande dessinée l'a découvert à la suite d'un accident improbable impliquant son chariot élévateur et une BMW.

Contraint de rembourser les dommages par la création de bandes dessinées, Pascal Jousselin a su transformer cette obligation en une carrière florissante.

Pascal JOUSSELIN © Dupuis, 2024.

L'exposition consacrée à Imbattable a pris forme grâce à une collaboration unique entre les étudiants du DSAA 1 Design d'Exposition de l'École Boulle et le Musée de la BD de Bruxelles. Ce partenariat a permis de concevoir une exposition qui reflète l'innovation et l'originalité de l'œuvre de Pascal Jousselin, grâce à un travail conjoint sur le choix des matériaux, la mise en scène et l'interprétation créative du contenu de la série.

Cette initiative a bénéficié de l'encadrement des professeurs Éric Dubois et Claire Brisson, avec le soutien de Pauline Hutin, enrichissant l'expérience éducative des étudiants tout en offrant au public une immersion dans le monde révolutionnaire d'Imbattable.

Crédits photo : Pascal JOUSSELIN (Musée de la BD de Bruxelles)