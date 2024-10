Finie la culture du chapiteau, la littérature devient vivante et partageable

La commission d’attribution des aides (ou CAA) composée de membres du conseil d’administration de la Sofia et d’experts extérieurs du monde du livre se réunit quatre fois par an. Elle alloue des subventions à des festivals, événements littéraires, et à des actions culturelles en veillant à la diversité de la programmation et au respect des conditions d’accueil et de rémunération des auteurs.

« Une condition essentielle, c’est que les auteurs soient rémunérés, et rémunérés selon les tarifs de la charte des auteurs », affirme Valentine Goby.

Sauf que cette année, l’OGC fait face à des défis économiques du fait de l’origine de ses sources de financements — pour partie des fonds issus de la copie privée. Ces revenus ont diminué ces dernières années, forçant l’organisme à ajuster les montants des aides.

Conclusion, « on est obligé de diminuer nos aides. Ce n’est pas une histoire de volonté ou d’envie, c’est la conséquence de la baisse des revenus de la copie privée », regrette Carole Zalberg. Car malgré tout, la priorité reste de soutenir les projets en cours et d’assurer des conditions justes pour les auteurs.

Autrices toutes deux, elles s’enthousiasment aussi de constater l’évolution des festivals qui s’éloignent des formats traditionnels et académiques. « Fini la culture du chapiteau exclusif. Les auteurs partent dans les écoles, travaillent avec d’autres artistes. La littérature devient vivante et partageable », se réjouit Valentine Goby.

Adopter des modèles plus ouverts, avec des auteurs qui interviennent dans des écoles ou travaillent avec d’autres artistes, qui participent à rendre la littérature plus accessible et vivante, soulignent-elles.

D’autant plus que toutes deux ont eu des engagements syndicats forts à travers des organisations de défense des droits des auteurs. Pas nécessairement un passage obligatoire pour intégrer la Sofia, mais souvent une usure découlant des discussions et confrontations qui découlent des postes occupés.

En se retrouvant au sein de la Sofia, organisme paritaire, une nouvelle relation se tisse avec les éditeurs : « Militer pour le droit d’auteur, c’est affronter des conflits permanents, mais la Sofia nous permet de construire quelque chose de commun avec les éditeurs », assure Valentine Goby.

Crédits photo : Valentine Goby et Carole Zalberg

