"C'était un cauchemar" : en Seine-et-Marne, une librairie inondée

« J’ai l’impression d’avoir vécu un cauchemar », nous confie Céline Ferré, gérante de la Librairie Café à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Depuis jeudi 17 octobre 2024, date à laquelle l’équipe a quitté le commerce pour se mettre à l’abri, la librairie vit au gré des fortes pluies qui ont frappé la commune.

Se préparer à affronter la tempête

Et pourtant, si les commerçants de la place du marché sont régulièrement sujets aux inondations, ils n’étaient pas préparés à une tempête de cette ampleur. « On s’attendait à ce que le salon de thé, à proximité immédiate de l’eau, subisse quelques dégâts, comme ce fut le cas en 2016. Mais jamais l’eau n’était montée à cette hauteur », détaille la libraire. Résultat : 60 cm d’eau ont envahi l’espace du salon de thé, et 30 cm se sont infiltrés dans l’espace livres.

Et ce, malgré l’anticipation de l’équipe, qui s’était mobilisée le jeudi 10 octobre, alertée par les autorités et les médias locaux. « On a surélevé un maximum de livres, puis nous sommes rentrés chez nous », se remémore-t-elle.

"Je n’y croyais pas"

« L’eau est beaucoup montée, on a suivi tout cela à distance, sans pouvoir rien faire », relate la gérante, qui a dû patienter jusqu’au samedi suivant pour accéder à sa librairie. « C’était tellement la panique que j’en ai oublié mes clés », s’amuse-t-elle. Face à elle, des vestiges de la tempête : « beaucoup de boue, des livres tapissaient le sol et un équipement électronique hors service ».

Sous le choc, Céline Ferré raconte avoir « pleuré, énormément. Je n’y croyais pas ». Puis, l’émotion a laissé place à la nécessité d’action. « Deux jours de nettoyage intense ont commencé, pour moi comme pour tous les commerces de la ville », souffle-t-elle.

Des pertes estimées à 30.000 € de livres

Pragmatique, Céline a scanné tous les livres perdus « pour chiffrer les pertes et anticiper les demandes de l’assurance », nous explique-t-elle. Grâce à une équipe de bénévoles et d’amis, et quelques bons clients, les libraires sont venus à bout du travail qui les attendait. « La solidarité m’a fait du bien, même si jeter des livres a été un véritable crève-cœur », s’émeut la passionnée de lettres.

« J’ai fait appel à une collègue qui utilisait le même logiciel que moi. Je lui ai transféré un fichier Excel répertoriant l’ensemble des pertes, pour qu’elle m’aide à chiffrer les dégâts », souligne-t-elle. En tout, matériels, perte de chiffre d’affaires dû à la fermeture, meubles abîmés et livres détériorés inclus, les dommages s’élèvent à 70.000 €, dont 30.000 € uniquement de bouquins. « Ça représente environ un tiers de mon stock ».

Une réouverture prochaine ?

Si Céline Ferré « peine à réaliser ce qu’il vient d’arriver », elle s’estime « chanceuse d’avoir été si bien entourée ». Dans l’attente du passage de l’expert, prévu pour ce mercredi 16 octobre, la Seine-et-Marnaise prépare la réouverture de l’espace livres, envisageable dès jeudi prochain. Quant au salon de thé, les clients devront patienter. Soumis aux normes d’hygiène, la réouverture est retardée.

En attendant, les clients qui avaient passé commande à la Librairie Café peuvent trouver du réconfort. « Leurs ouvrages étaient placés en hauteur, ce qui les a sauvés », se réjouit la Créçoise. Une aubaine pour les lecteurs en quête de réconfort, ou désireux de soutenir leur commerce de proximité.

Crédits image : Céline Ferré pour ActuaLitté