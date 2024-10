"Avec toi je ne crains rien. Tout ira bien, ne t’inquiète pas"

Une région côtière en Italie. Une ville, Torre Domizia – peut-être bien dans la région Campanie. Un décor idyllique à plus d'un titre. Maria et Stelvio Ansaldo sont mariés : on dit Signore e signora Ansaldo. Ils ont acheté ici pour s’installer avec Betta, leur fille et Letizia, la mère de Maria en 1970. « Dix ans plus tard, précisément à Torre Domizia, un matin d’août, la vie d’avant allait finir pour toujours. »