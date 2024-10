Chez Editis, ça déménage : un regroupement qui inquiète les salariés

Le déménagement des équipes de CMI France au sein des locaux d'Editis, au 92, avenue de France, est officiellement sur la table depuis le début du mois de septembre dernier. Catherine Lucet, la directrice générale, évoque alors un « réaménagement » ainsi qu'une occasion de renforcer la collaboration entre les équipes d'une même holding, CMI, appartenant au milliardaire tchèque Daniel Křetínský.

Cinq ans après l'inauguration, en 2020, du siège du 13e arrondissement de Paris — le déménagement doit être finalisé dès l'année prochaine —, les rutilants locaux seraient partagés avec environ 700 salariés, avec une moyenne de 350 d'entre eux présents sur site.

Pressantes économies

Balayé il y a quelques mois par Denis Olivennes, président du conseil de surveillance de CMI France, le projet de déménagement des équipes a pourtant surgi d'une manière tonitruante, début septembre, avec le communiqué signé par Catherine Lucet.

Ses motivations sont assez claires. Le premier argument mis en avant par la direction est celui d'une cohésion plus grande des équipes de CMI France, dans la logique de l'« Editis Media Groupe » annoncé par Denis Olivennes en avril dernier. « [N]ous sommes avec CMI dans la démarche de bâtir un groupe puissant dans le domaine de l'édition, de la presse et désormais de la télévision », a ainsi rappelé Catherine Lucet aux salariés d'Editis, ce lundi 14 octobre.

« C'est dans le but de porter cette ambition et de développer une collaboration vertueuse avec nos sociétés sœurs que nous envisageons aujourd'hui de partager les locaux du 92 avenue de France avec une partie des équipes de CMI », a poursuivi la directrice générale d'Editis.

Un discours qui ne parvient plus vraiment à convaincre les salariés et leurs représentants : l'intersyndicale réunissant CFDT, CFE-CGC, CGT et USI indique être « en alerte », dans un communiqué publié le 10 octobre dernier. « Il y a deux ans, nous avons dû intégrer les équipes d’Interforum, auparavant basées à Ivry, en nous tassant les uns sur les autres. À ce moment-là, on nous avait aussi annoncé des synergies entre les équipes, et cela ne s’est pas vraiment fait », nous confie un élu CGT.

L'autre intérêt, moins prestigieux, réside dans les économies réalisées sur le loyer : en quittant le siège de Levallois-Perret, dont le bail arrive à échéance en 2025, CMI France permettrait ainsi d'économiser autant sur les frais généraux. Évoquant le contexte économique plutôt morose et un marché de l'édition en érosion, Catherine Lucet a même admis, devant les équipes, ce 14 octobre : « Dans un tel contexte, la maitrise de nos coûts est absolument indispensable, alors même que l'inflation des deux dernières années en a fait flamber certains, dont les coûts de l'immobilier. »

« Ce projet de rapprochement n'aura pas d'impact sur le dimensionnement des équipes d'Editis », a-t-elle ajouté, consciente des inquiétudes sur le sujet. Du côté des représentants du personnel, le doute est de mise : « Le seul avantage mis en avant par la direction est l'économie d'un bail. Les synergies avec CMI présentent moins d'intérêt, et l'inquiétude est réelle quant aux suppressions de postes », en cas de similitudes observées entre CMI et Editis. La direction pourrait alors être tentée de revenir sur ses promesses, au profit d'une rationalisation...

Un numéro 2 à l'étroit ?

L'aspect logistique de ce déménagement et de ce partage des lieux ne manque pas non plus d'interroger, quand « l'espace tend à manquer dans nos locaux », comme le constate un salarié. « Nous travaillons en flex office [les postes de travail sont “flottants” et les salariés passent de l'un à l'autre, selon les disponibilités, NdR], avec trois bureaux pour une équipe de quatre personnes, par exemple. Quand nous voulons nous réunir, on nous dirige vers une salle de réunion, mais elles sont souvent occupées », nous décrit-on.

Lors de sa prise de parole, ce 14 octobre, Catherine Lucet s'est voulue rassurante : « De nouvelles organisations sont mises en place du côté de l'édition grand public et de l'éducation : elles demandent à ce que les équipes se rapprochent, que les espaces de travail soient organisés et structurés différemment. C'est l'occasion de le faire », a-t-elle suggéré, en ajoutant : « Il ne nous est pas interdit d'espérer faire mieux qu'aujourd'hui. »

Inauguré en 2020, le siège du 92, avenue de France serait proportionné pour 1400 personnes, et en accueillerait jusqu'à 1490 actuellement. La direction, accompagnée par le cabinet Parella pour la réorganisation, soutient pour sa part qu'une analyse de la fréquentation des bureaux et une étude de la capacité de l'immeuble montrent « que le projet est faisable et vivable ». Nous avons tenté de joindre la direction d'Editis pour obtenir plus de précisions, sans succès pour le moment.

Du côté de l'intersyndicale, de sérieux doutes sont émis quant au confort des salariés d'Editis : « Le flex office devrait se généraliser, puisque nous n'avons que deux jours de travail par semaine. Or, l'édition est un secteur qui demande d'être entouré de livres, d'archives, de disposer d'un espace personnalisé. Ce mode de fonctionnement risque d'être heurtant. »

Dans l'hypothèse d'une journée de télétravail supplémentaire accordée — ce qui mettrait les équipes d'Editis au niveau de celles de CMI France —, « il faudrait alors revoir la prise en charge du matériel, l'indemnité versée pour le chauffage, l'eau courante, l'électricité et les repas. Ce sont autant de postes d'économie pour le groupe, qui pèsent sur les salariés », remarque un élu CGT.

Une méthode contestée

L'intersyndicale s'inquiète encore de la démarche cavalière de la direction. Si cette dernière garantit un processus collaboratif, et des réunions régulières, « tout au long du processus, après chaque train d'échanges avec les comités sociaux et économiques », les délégués du personnel pointent un manque d'informations et des délais contraints. « On nous demande de rendre un avis dans deux mois, quand la procédure d'information et de consultation, pour le précédent déménagement, avait pris plus d'un an. »

Qui plus est, l'avis du CSE n'est pas contraignant, « et l'employeur pourra avancer, sauf si la sécurité des salariés est en jeu ». Ce qui n'est pas exclu, selon des représentants, puisque la circulation de l'air ou le nombre de sanitaires pourraient s'avérer insuffisants une fois les effectifs réunis et les visiteurs accueillis dans le bâtiment.

Dans l'attente de l'ouverture des travaux, une certaine lassitude s'exprime : « Des projets, nous n'avons que ça, au gré des changements d'actionnaires », entend-on. « On nous avait promis autre chose par rapport à l'ère Bolloré. Plus on progresse, plus les masques tombent, on se rend compte que ce n’est pas forcément mieux. »

Photographie : le siège social parisien d'Editis (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)