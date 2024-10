La Cave Poésie, c'est un lieu de création hors-norme

#LEP2024 – Recevoir Andreï Kourkov au micro de ActuaLitté, on prend. Et l'on s'arrête avec un infini plaisir pour discuter, parler du monde contemporain, de la Russie et de l'Ukraine, bien entendu, mais également de littérature. Monsieur Andreï, jovial et souriant, se prête volontiers à toutes les questions, sur la littérature, ses lectures, la poésie... et plus encore.