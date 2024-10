Écrire pour s'engager : lancement de la 3e édition des Petits Molières

Lancé par Plume en 2022 pour célébrer les 400 ans de Molière, le concours d’écriture Les Petits Molières revient dans les écoles. Pour cette 3e édition, Plume et Pilot s'associent pour mettre en lumière le pouvoir des mots à travers un concours où les enfants peuvent s’exprimer par l’écrit. L'objectif est clair : défendre une cause ou dénoncer une injustice, qu’il s’agisse d’inégalités sociales, de parité, de discriminations ou de questions écologiques.

Fondée en 2018 par Aude Guéneau, ancienne enseignante de français, Plume est une plateforme en ligne dédiée aux élèves du CP à la 3e. Elle offre la possibilité de s'exercer à l'expression écrite avec l'aide d'un assistant intelligent. Proposant des activités d’écriture personnalisées en fonction des besoins de chaque enfant, la plateforme permet d'apprendre tout en s'amusant et d'éditer ses propres ouvrages.

Pour l'édition 2024-2025, le jury est composé de grandes plumes de la littérature telles que Marie-Aude Murail, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Timothée de Fombelle ou encore Christelle Dabos.

L'éducation par l'écriture

Pour marquer cette troisième édition, Pilot Pen France (la branche française de Pilot Corporation, multinationale japonaise) se joint à l’événement. Convaincu des bienfaits de l’écriture dès le plus jeune âge, Pilot Pen France œuvre quotidiennement pour rassembler et fédérer autour des mots. À l’occasion des Petits Molières 2024, la marque dévoile son nouveau prix et invite les écoliers à plancher sur le thème « Écrire un monde meilleur ».

Le concours s’expatrie pour la première fois en outre mer grâce à l’association Un Enfant par la Main qui permet aux élèves de Madagascar d’y participer.

Plume accompagne également les enseignants pour intégrer facilement le concours à leur programme. Cette année, chaque classe pourra commander son recueil de récits personnalisés.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 mars 2025, directement sur le site. Une concertation du jury se déroulera durant le mois d’avril et de mai et la remise des prix le 5 juin 2025 au Théâtre Mogador. Plusieurs prix seront décernés : le grand prix du jury, prix d'écrits collectifs, prix d'écrits individuels et un prix coup de coeur (en fonction du niveau).

L'année dernière, le jury a récompensé une dizaine de textes parmi plus de 2000 écrits.

Crédits photo : Les Petits Molières