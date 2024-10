L'Amie Prodigieuse de Elena Ferrante, en BD

BONNES FEUILLES – L'adaptation BD du premier volume d’une série de romans qui a captivé des lecteurs à travers le monde. Le récit illustre l'amitié de Raffaella et Elena, plus connues sous les noms de Lila et Lenù. Mara Cerri et Chiara Lagani ont réalisé ensemble cette version graphique de L’Amie prodigieuse (Gallimard, 2016). Elle sera disponible le 30 octobre 2024, dans une traduction signée Elsa Damien.