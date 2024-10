Bénévoles, auteurs, budget... Radiographie des manifestations littéraires

Les résultats, basés sur 122 réponses (sondage mené du 20/09 au 4/10) doivent donc être perçus comme des tendances générales et des indications approximatives, ayant pour objectif d’illustrer et de nourrir les discussions. « Il est évident qu'une grande étude scientifique sur l'importance, les enjeux et les perspectives des festivals et salons du livre en France reste à conduire », souligne toutefois la Sofia.

Les répondants sont des événements portés à 80 % par des associations contre 20 % par des communes, établissements publics ou bibliothèques. Ils sont à 40 % généralistes ou centrés sur la littérature, suivis à 30 % par jeunesse, 15 % la BD et 15 % sur d’autres thématiques (poésie, polar, imaginaire…).

Combien faut-il dépenser ?

Leur budget de fonctionnement varie de 9000 € à 1,7 million, avec une moyenne de 170.000 €, mais une médiane de 70 k €. 82 % des festivals disposent d’un budget compris entre 50 k€ et 500 k€. On comprend donc que 34 % disposent d’une enveloppe de 50 à 150 k€ et 31 % de 20 à 50 k€.

Où trouver l'argent ?

Pour 91 % des festivals, le financement provient de leur commune, ils sont 82 % à bénéficier d’une aide de la région, 77 % par leur département, 63 % par la DRAC et 38 % par le CNL (présent sur toutes les catégories de festival). Outre le soutien de la Sofia, plus de 20 % des festivals reçoivent également le soutien d’au moins un autre OGC (CFC, ADAGP, SCAM, SAIF, SCELF).

Hors OGC et mécénat, 21 festivals bénéficient du soutien public le plus complet possible (ville, région, département, Drac et CNL), mais le plus courant reste, comme le montrent 37 festivals, s’articule autour de ville, région, département et Drac. Si 1 seul festival n’est soutenu par aucune collectivité, 106 festivals bénéficient également d’un soutien sous forme d’apport en nature (mise à disposition de lieux, de personnel…).

Bénévoles en pagaille

L’étude montre également que 45 % de ces manifestations n’ont pas de salariés, contre 40 % qui en emploient moins de 5 et 15 % plus de 5. Ce qui appuie forcément le recours au bénévolat — 95 % les sollicitent durant leur événement, contre 75 % qui en comptent jusqu’à 50 et 20 % plus de 50. 81 % des festivals s’appuient sur bénévoles pour la direction et/ou l’organisation avec 40 % moins de 10 et 41 % plus de 10.

La Sofia relève une certaine mixité entre salariat et bénévolat pour la direction : 40 % des festivals s’appuient sur des salariés et des bénévoles pour la direction et/ou l’organisation quand 42 % sont bénévoles uniquement et 16 %, salariés uniquement. Toutefois, 2 % n’ont ni l’un ni l’autre...

Auteurs et rémunération

Dans un second temps, la Sofia a interrogé la rémunération des auteurs, conditions désormais essentielles. Ainsi, « les 5500 auteurs invités par les 122 festivals représentent en moyenne 45 auteurs invités par festival. Le nombre d’invitations varie toutefois selon la taille des manifestations, d’une vingtaine en moyenne pour les plus petits festivals, à plus de 150 en moyenne pour les plus grands », relève la Sofia.

Dans l’ensemble, 81 % des auteurs invités sont rémunérés, avec une proportion économique qui reste « relativement stable », autour de 20.000 €. Budgétairement, cela n’augmente que « peu significativement avec l’importance des budgets (de 78 % à 92 %) ». Cette part « est nettement plus faible chez les plus petits festivals (41 % pour les festivals dont le budget est < 20 k€) ».

Interventions des auteurs

La quasi-totalité des festivals ayant répondu (90 %) propose des interventions « classiques » d’auteurs, telles que des tables rondes, des interventions en milieu scolaire, des rencontres et des lectures, qui sont toutes rémunérées par 100 % d’entre eux.

Les séances de dédicaces, quant à elles, sont offertes par 80 % des festivals, mais ne sont rémunérées que par la moitié d’entre eux. Par ailleurs, 30 % des festivals indiquent proposer des formats d’interventions qui échappent à la grille tarifaire actuelle, comme des ateliers d’écriture, des commandes de texte, des concerts dessinés, des expositions ou des interventions brèves.

En moyenne, la part Auteurs représente 23 % du budget des événements, soit 4,7 millions € pour les 122 interrogés. Avec une conséquence : « Plus le budget total du festival est faible, plus cette proportion augmente. » Mais toujours avec une parité des répartitions : 53 % de rémunération et 47 % défraiements.

Bien que 100 % des festivals déclarent rémunérer les auteurs, 63 % d’entre eux reconnaissent faire face à des difficultés. La principale contrainte évoquée concerne les questions budgétaires, affectant 59 % des festivals. En outre, 41 % soulignent la lourdeur administrative et la complexité des dispositifs de rémunération comme des obstacles majeurs.

Des difficultés administratives

Face à ces défis, les organisateurs optent généralement pour réduire le nombre d’auteurs invités afin de préserver leur niveau de rémunération, ou, lorsque cela est envisageable, pour diminuer les dépenses sur d’autres postes. Le retard dans l’octroi et le versement des subventions, parfois postérieur à l’événement, accentue également les inquiétudes et crée des tensions de trésorerie.

« Si 39 % des festivals indiquent ne pas rencontrer de difficultés, la charge et la complexité administratives sont un frein important à la mise en place de cette nouvelle obligation pour 52 % d’entre eux », observe La Sofia. « Les difficultés rencontrées pour obtenir de la part des auteurs, en amont, les éléments permettant la rédaction des contrats et, en aval, leur signature sont également signalées par 47 % d’entre eux. »

Enfin, 10 % des festivals ayant répondu ne transmettent pas encore de contrats aux auteurs. Parmi ceux qui ont instauré l’envoi systématique de contrats, 70 % affirment que ceux-ci sont signés au moins un mois avant l’événement. En revanche, pour 30 % des festivals, la signature intervient seulement quelques jours avant la manifestation, voire pendant celle-ci.

