Série de nominations au Pôle Education et Formation d'Editis

À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, la directrice générale Catherine Lucet a fait état d'une réorganisation du Pôle Éducation et Formation, conformément à la « feuille de route stratégique ». Ce document, mis au point après le rachat du groupe éditorial par CMI, la holding tchèque de Daniel Křetínský, entend améliorer les résultats du groupe, en forte baisse en 2023.

Du côté de l'éducation et de la formation, « un marché très concurrentiel », la direction souhaite « encourager la collaboration et une vision stratégique partagée des marchés », « piloter les investissements des marques et des maisons », mais aussi susciter une « montée en compétences marketing ».

L'accent sera aussi mis sur la formation professionnelle, un créneau éditorial qui participe d'une diversification des activités « d'autant plus importante que les incertitudes concernant la date de la prochaine réforme de l'éducation sont maximales ». Ces réformes sont particulièrement guettées par les éditeurs scolaires, car elles garantissent un regain d'activité et constituent une promesse de chiffre d'affaires.

Acquis en 2022 par Editis, le groupe Educlever, spécialisé dans les solutions d'apprentissage numériques, verra son intégration finalisée et participera à la « transformation digitale de l'entreprise et notamment au travail sur nos plateformes numériques et le manuel scolaire de demain », a encore précisé la directrice générale.

Plusieurs nominations

Voici les nominations annoncées par Catherine Lucet au sein du Pôle Éducation et Formation d'Editis, placé sous la direction de Marianne Durand.

Sylvain Fayol est nommé directeur général adjoint du pôle Éducation et Référence, en charge de l'innovation. Il supervise par ailleurs un département Digital, qui rassemble les forces d'Editis Education et d'Educlever, et un département de la Formation professionnelle, qui rassemble les forces de Nathan et d'Educlever.

Michaël Hiroux dirige l'ensemble de l'activité liée à la Formation professionnelle.

Charles Bimbenet prend la responsabilité de la transformation de l'entreprise et supervise les activités nativement numériques, dont les dictionnaires. Il supervise également le marketing scolaire et ce qui concerne les données.

Valérie Rio prend en charge l'édition grand public jeunesse, parascolaire, et la BD, au sein des maisons Nathan, Bordas, Syros et L'Agrume.

Guillaume Poulain supervise l'ensemble des activités commerciales et marketing grand public pour toutes les maisons du pôle. Il reste par ailleurs directeur de la diffusion Editis Pôle Education et Références Grand Public.

Quentin Gauthier, sous la responsabilité de Guillaume Poulain, dirige pour sa part le marketing grand public unifié pour toutes les maisons du pôle.

Stéphane Bureau prend la direction de Bordas tout en conservant celle des éditions Retz.

Delphine Dourlet dirigera l'ensemble Nathan secondaire, technique et professionnel.

Jean-Luc Wollensack reste PDG de CLE International, spécialisée dans le français langue étrangère.

Enfin, Marie-Agnès Bousquet Rudy reste directrice générale de Nathan Maternelle et Primaire et MDI, et supervise l'édition d'ENI.

Ces nominations ont pour objectifs de « redonner au pôle Éducation une nouvelle énergie » et de « conforter son leadership sous la houlette de Marianne Durand », a souligné Catherine Lucet lors de sa prise de parole.

Photographie : le siège social d'Editis, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)