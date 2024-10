Un texte juif, volé par les nazis, retrouvé sur Internet

« Grâce à cette restitution, une petite, mais significative partie de l’histoire de la foi juive sera rendue à son légitime propriétaire », a déclaré le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, le 7 octobre dernier.

Quelques jours plus tôt, la juge fédérale Analisa Torres, du district sud de New York, avait confirmé la restitution de deux textes juifs rares et de grande valeur, imprimés respectivement en 1589 et 1599 à Venise par Giovanni di Gara, un imprimeur vénitien de livres hébraïques du XVIe siècle.

Le premier texte est une Torah imprimée en hébreu (Chamisa Humshe Torrah), tandis que le second correspond à une sélection d’extraits de la Bible hébraïque, connus sous le nom de Haftarot, traditionnellement lus lors du Shabbat et des matins de fête dans le cadre des rituels juifs.

© Bureau du Procureur des États-Unis

Des trésors pillés par les nazis

Selon les informations communiquées par le procureur fédéral de Manhattan, ces manuscrits ont appartenu à Lelio Della Torre, un érudit et rabbin juif italien du XIXe siècle. Intégrés à sa collection personnelle, les impressions de di Gara étaient marquées d’un cachet distinctif, qui attestait de leur propriétaire, comme le montre l’image ci-dessous.

Cachet distinctif de Lelio Della Torre /© Bureau du Procureur des États-Unis, District Sud de New York

En 1877, après la disparition de Della Torre, sa collection fut vendue au Séminaire rabbinique de Budapest, en Hongrie. Le catalogue de cette collection mentionne l'exemplaire di Gara sous la référence suivante : « (Homasc) Pentateuc. sine accentis et punctis vocal., Venetiis, 5348 [1588, NDLR], vol. 1, in-3. »

Les écrits y demeurent conservés jusqu’en 1944, année où Budapest, sous l’occupation des forces nazies durant la Shoah, voit les collections de l’université juive dévastées par des pillages. C’est à cette période que les écrits semblent avoir disparu, sans jamais être formellement radiés des archives du Séminaire national de formation rabbinique de Budapest.

19.000 $, qui dit plus ?

Ils n’ont laissé aucune trace jusqu’en mars 2023, quand les autorités hongroises ont alerté le département de la Sécurité intérieure qu’un volume, correspondant au texte di Gara, était proposé à la vente pour 19.000 $ sur abebooks.com, une plateforme en ligne, filiale d'Amazon, prisée des vendeurs indépendants pour la commercialisation de livres rares.

Le vendeur, repéré à Manhattan, se spécialisait dans la vente de judaïca en plusieurs langues. La description du volume sur la page AbeBooks correspondait parfaitement à celle du texte di Gara répertorié dans le catalogue de la collection Della Torre. L’image du cachet qui figurait sur l’ouvrage était similaire à celui utilisé par Della Torre, et ne laissait aucune place au doute.

Le cachet retrouvé en l'état / © Bureau du Procureur des États-Unis

Face-à-face avec le vendeur

À la fin du mois de mars 2023, des agents spéciaux de la division des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) ont rencontré le vendeur. « Ce dernier a admis qu’il était en possession du texte di Gara, acquis dans les années 1980 sans en connaître l’origine », nous informe le procureur. « Il s’est dit prêt à le remettre aux autorités, à condition de recevoir un mandat en bonne et due forme », poursuit-il.

Début avril 2023, les agents de la HSI lui ont remis ledit mandat de saisie signé par la juge fédérale Barbara Moses, et reprennent ainsi possession du précieux texte. Le 4 octobre 2024, la juge Torres a émis une ordonnance confirmant la restitution volontaire du texte di Gara par le New-Yorkais.

« Il retourne chez lui »

« Nous ne saurons peut-être jamais comment il s’est retrouvé dans le district sud de New York, mais il retourne désormais chez lui », conclut le procureur Damian Williams. Il confirme ainsi sa volonté de protéger la culture : « Mon bureau reste fermement engagé à préserver les biens culturels inestimables et, lorsqu’ils ont été illégalement pris, à les restituer à leurs propriétaires légitimes. »

