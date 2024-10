Le déplacement du public reste le plus grand défi écologique d'un festival

Mettons les pieds dans le plat, et parlons d’avenir — matière délicate : avec Vincent Corbier et depuis des années pour le festival du livre, l’écoresponsabilité est au cœur des préoccupations. Une démarche qui fait partie intégrante de l’ADN du festival depuis sa création il y a 37 ans, bien avant que le terme d’éco-responsabilité ne devienne un sujet médiatisé et médiatique.

« On parle en aujourd’hui pour deux raisons : la première, c’est une question de cohérence, et la deuxième, c’est une nécessité face aux dérèglements climatiques. »

Ancrée dans une vision globale des enjeux écologiques, « la manifestation a toujours invité des auteurs à réfléchir sur des enjeux de société, notamment des figures comme Pierre Rabhi ou Cyril Dion », explique Vincent Corbier. « Être éco-responsable, ce n’est pas une revendication, c’est un processus d’amélioration continue. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais que nous progressons. »

La prise en compte de ces enjeux dans l’organisation du festival est à la fois une question de cohérence, étant donné les thèmes abordés, et une nécessité, notamment en raison des dérèglements climatiques ayant déjà impacté plusieurs éditions. L’événement s’efforce d’adopter des pratiques responsables, comme le tri sélectif, l’utilisation de circuits courts pour la restauration et des initiatives pour limiter l’empreinte carbone des déplacements.

« Le déplacement du public reste le plus grand défi écologique du festival, et nous n’avons pas le levier pour forcer les gens à choisir des moyens de transport plus responsables, seulement celui de l’incitation. »

Raison pour laquelle Mouans-Sartoux compte parmi les manifestations membres du collectif des festivals éco-responsables (COFFI), permettant ainsi des échanges de bonnes pratiques entre festivals. Pour Vincent Corbier, l’éco-responsabilité est un processus en constante évolution, nécessitant humilité et engagement à long terme : « Cette notion ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire, mais comme une donnée de base qui guide nos choix et nos priorités. »

