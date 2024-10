Atiq Rahimi : “Rien ne remplace les mots dans l’amour

Interrogé sur la genèse de son roman Les Porteurs d’eau (P.O.L, 2019), Atiq Rahimi aborde la question de l’exil et des destinées de ceux qui s’arrachent à leur culture d’origine. La trajectoire de ses deux personnages, Tom et Yûsef, expose, au détour de la fiction, les problématiques inhérentes à l’exil.

« Je me suis souvenu de mes racines »

« L’exilé se situe entre deux langues, deux cultures, deux manières de penser », souffle l’auteur, qui confie avoir glissé un peu de sa propre histoire dans celle de Tom. « Lorsqu’on abandonne sa langue maternelle, on est souvent, comme Tom, dans la rhétorique pure. » Le rapport à la langue est alors plus désaffecté, désincarné, la langue « n’est plus dans la chair », moins reliée à l’être profond de l’individu.

Si l’exilé éprouve la volonté de découvrir une autre culture, jusqu’à parfois vouloir changer de prénom, il est « toujours rattrapé par ses racines ». Atiq Rahimi a ainsi expliqué : « J’étais très loin de mon pays, mais au moment où les Talibans ont commencé à sévir en Afghanistan, je me suis souvenu de mes racines. »

« L’amour se construit en nous grâce à la littérature »

Or, dans une savante dialectique, Atiq Rahimi approfondit sa réflexion sur la question de la culture d’origine et démontre que lorsque l’on reste dans son pays de naissance, même si l’on continue à faire corps avec sa langue maternelle, le développement de l’être se heurte parfois à de solides obstacles. C’est le cas de son personnage Yûsef, porteur d’eau à Kaboul, non exilé, mais analphabète.

Yûsef n’a pas les moyens linguistiques de se dire, de dire ses sentiments, même lorsqu’il aime. Il est difficile de dire ce que l’on éprouve, car, « l’amour se construit en nous grâce à la littérature », et « Yûsef n’a pas la littérature, rien ne remplace les mots dans l’amour ». Atiq Rahimi souligne ainsi la nécessité de la littérature dans la construction de soi, avec des accents proustiens certains, puisque selon Marcel Proust : « La vraie vie, la vie enfin éclaircie, la seule vie par conséquent vécue, c’est la littérature. »

C’est donc par la littérature que l’être peut accéder à la liberté de vivre pleinement et d’aimer véritablement, notre auteur le clame sans aucune ambiguïté.

L'auteur lors de la rencontre / © Lire en Poche

Mehstî Gandjavi, un amour poétique

C’est en alliant son travail d’écrivain contemporain à un retour à ses racines linguistiques et culturelles persanes qu’Atiq Rahimi poursuit sa quête d’une langue littéraire libre et pleine du bonheur d’aimer. Son ouvrage Mehstî, chair des mots (Calmann-Lévy, 2023), célèbre la poète Mehstî Gandjavi, qui a vécu entre les XIe et XIIe siècles. L’auteur a mené un véritable travail d’enquête pour incarner, sans la trahir, l’histoire et la poésie de Mehstî.

À LIRE – Hervé Le Tellier : écrire pour faire vivre un nom, une mémoire

Cette femme, génie totalement libre, a composé de nombreux quatrains érotiques et philosophiques « avec une subtilité poétique rare à cette époque de la littérature persane ». Elle a aussi fondé une école poétique dont le nom signifie « trouble-vie » ou « trouble-cité » qui en dit long sur sa liberté intellectuelle et artistique. Mehstî, également musicienne hors pair, qui pratiquait à la fois le luth, la harpe et le târ, était une véritable avant-gardiste.

« Je me suis attaché à ce personnage dont je suis tombé amoureux », avoue celui qui ressuscite la parole poétique d’une femme mariée, mais libertaire tout en étant la favorite du sultan Ahmad Sanjar et qui, pourtant, « ne se présente jamais comme objet de désir, mais comme sujet de désir ».

Une liberté avant-gardiste

Mehstî était féministe avant l’heure. La liberté de ton de Mehstî est sans doute favorisée par l’absence de genre grammatical dans la langue persane classique, ce qui permet d’aller très loin dans la création poétique et l’invention de métaphores. Mehstî s’affranchit de toute limite, de tout carcan moral, idéologique ou religieux. Elle célèbre la joie de vivre pleinement son existence dans un registre lyrique et parfois très cru.

Pour elle, il faut nous réjouir de notre liberté : À la fois ivre et esclave des ivrognes, je suis Débarrassée d’ascèse et libérée de foi, je suis Je me voue à cet instant que sâghi me dise “Prends encore une coupe”, et que moi je ne puis

Une philosophie qui nous rappelle la pensée existentialiste qui n’arrivera que de nombreux siècles plus tard en Occident.

« Je t'admire »

Dans son vibrant hommage à la poétesse, Atiq Rahimi transmet au lecteur la modernité de cette voix de femme accomplie, à laquelle il s’adresse, dans un tutoiement admiratif, tendre et respectueux qui exprime le lien d’intimité qu’il a noué avec la plume et la pensée de Mehstî, au-delà des siècles qui les séparent tous deux : « Je t’admire. Tu te sers de la musicalité des signes phonétiques et de leur ambiguïté sémantique pour construire un microrécit qui donne un nouveau sens aux mots. »

Cette modernité poétique de Mehstî est bien vivace, car, explique Atiq Rahimi, « des jeunes hommes et des jeunes femmes communiquent en s’envoyant des quatrains de Mehstî en Iran ». La poète, qui elle-même a opéré, à son époque, une révolte langagière et littéraire, est célébrée par le mouvement féministe iranien, car elle semble dire, tout comme Atiq Rahimi, que l’on peut revenir à la source d’une culture et renouer avec les racines artistiques de l’expression de la beauté et de l’amour de la vie, tout en désirant un nouvel horizon, empreint d’un souffle de liberté.

Crédits image : Lire en Poche

DOSSIER - Exils : pour 2024, Lire en Poche raconte d'autres voyages