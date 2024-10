Transition écologique : les bibliothèques, “prêtes à s’investir davantage

ActuaLitté : Quelle est l'origine de ce plaidoyer et pourquoi le mettre en œuvre en cette rentrée 2024 ?

Les commissions Bibliothèques Vertes et Advocacy de l’ABF : Ce plaidoyer est la suite logique de notre mobilisation en 2019 autour de l’agenda 2030 afin de faire prendre en compte les bibliothèques dans la feuille de route interministérielle du gouvernement français. Ce plaidoyer a été couronné de succès puisque nous sommes mentionnées ainsi : « Le réseau des bibliothèques est par exemple un de ces relais mobilisables dans tous les territoires. »

La montée en puissance des enjeux écologiques et de la prise en compte de ces sujets au niveau des communes, intercommunalité et des universités, nous a incité à enfoncer le clou afin de montrer que les bibliothèques sont déjà actrices de la transition de multiples manières et qu’elles sont prêtes à s’investir davantage au côté d’autres politiques publiques.

Quels seront les canaux de diffusion de ce plaidoyer et les publics visés ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Le plaidoyer comporte plusieurs étapes. La première étape est une mobilisation de la profession afin que nous puissions faire un recensement de l’ensemble des initiatives et que nous prenions ainsi conscience collectivement de tout ce que font déjà les bibliothèques dans ce domaine. À ce stade, nos canaux de diffusion seront les médias professionnels et notre propre canal de diffusion.

La deuxième étape s’adresse aux décideurs (élus et directions générales) afin de valoriser l’action des bibliothèques en matière de transition écologique et de consolider notre rôle au sein de la société. Quand nous serons à cette étape, nous prendrons contact avec les médias les plus susceptibles de toucher les élus et, le moment venu, la PQR. Une dernière étape est envisagée en direction du grand public, mais cela dépendra aussi largement du succès des deux premières et d’éventuels autres enjeux pour l’ABF à ce moment-là.

Qu'attend l'ABF de ce plaidoyer ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Comme tous les plaidoyers de l’ABF : renforcer la visibilité des bibliothèques, conforter l’idée qu’elles sont un acteur culturel, social et éducatif majeur dans les territoires, assurer la stabilité des budgets locaux et nationaux en leur faveur et faire en sorte qu’elles restent prises en compte dans les orientations politiques locales et nationales.

C’est pourquoi l’ABF réaffirme à cette occasion que les bibliothèques sont des services publics de proximité qui fournissent des espaces d’information et de construction partagée des savoirs auprès des publics. Elles sont aussi un lieu pivot de la citoyenneté et, partant, de l’écocitoyenneté.

Pour montrer l’étendue de l’action des bibliothèques dans ce domaine, nous invitons donc les collègues à répondre à notre appel, d’une part avec un formulaire en ligne et d’autre part en se signalant sur notre carte des bibliothèques.

De quand date l'écologie en bibliothèques ? Est-ce un sujet déjà ancien dans les discussions interprofessionnelles ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Difficile de dater la prise en compte de l’écologie, mais elle est assez ancienne dans la mesure où les bibliothèques ont acquis assez vite des fonds autour des questions environnementales et ont développé très tôt une action culturelle diversifiée (conférence, atelier pour découvrir la nature, spectacle de sensibilisation auprès des plus jeunes, exposition...).

La hausse des coûts de l'énergie de ces dernières années a, semble-t-il, attiré l'attention des collectivités territoriales vers la sobriété énergétique. Ce mouvement s'est-il fait au détriment des services et du fonctionnement des bibliothèques ? Ou, au contraire, a-t-il été bénéfique ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Comme tous les services des collectivités territoriales, il y a bien sûr eu un impact. Les situations sont très variées selon les territoires, soit une réduction ponctuelle ou plus pérenne des horaires d’ouverture, soit des fermetures ponctuelles en hiver, mais surtout des réflexions et des évolutions dans le domaine de la sobriété, à la fois la réduction du chauffage, une attention portée à l’utilisation des appareils électriques (ordinateurs accessibles au public allumé à la demande, éclairage des locaux en fonction des besoins) et d’autres gestes pour économiser l’eau ou réduire les déchets.

Que propose l'ABF aux bibliothécaires soucieux d'amorcer ou de conduire la transition écologique de leur établissement et de leurs pratiques professionnelles ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : En tant qu’association professionnelle, nôtre rôle est d’apporter des éléments de réflexion et de faire connaître les bonnes pratiques. Nous le faisons régulièrement par l’intermédiaire du blog de la commission bibliothèques vertes, par des journées d’études nationales ou locales. Nous collaborons aussi avec l’ensemble de la chaîne du livre pour réfléchir ensemble à des pratiques plus vertueuses et pour coordonner nos actions.

Depuis quelques mois, un certain nombre de professionnels de la chaîne du livre tirent l'alarme, considérant que le rythme des parutions, les politiques éditoriales ou certaines pratiques contractuelles ou commerciales sont néfastes pour la planète. Quel regard porte l'ABF sur l'industrie du livre et le rythme des parutions ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Le rythme important des parutions n’est pas un sujet nouveau pour les bibliothécaires et nous avons toujours regretté la surproduction éditoriale qui ne permet notamment pas aux auteurs moins connus d’avoir une visibilité suffisante à la fois en librairie, mais aussi en bibliothèque.

À la manière des trêves de nouveautés en librairie, des opérations de « ralentissement » sont-elles mises en œuvre dans des établissements ?

Bibliothèques Vertes et Advocacy : Pour l’ABF ce n’est pas un sujet, car les bibliothèques n’achètent qu’une partie de la production éditoriale majoritairement en un exemplaire et l’appétit de nos lecteurs fait que les nouveautés en bibliothèques connaissent de forts taux de rotation. En revanche un meilleur étalement des publications au cours de l’année serait susceptible d’être bénéfique pour les bibliothèques afin de permettre une médiation plus longue sur les titres les moins médiatisés. À cet égard, l’ABF défend le principe de budgets d'acquisitions suffisants, nécessaires à une offre documentaire de qualité, pluraliste et régulièrement renouvelée.

Photographie : illustration, congerdesign, CC0