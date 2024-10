Savoir dire "Je T'aime" avec les Éditions des Saints Pères

Ce beau-livre explore cette force invisible et invincible qui traverse le temps et l’espace, un sentiment qui nourrit à la fois les plus grands espoirs, l'exaltation, la fièvre créatrice, mais aussi les chagrins dévastateurs et les renouveaux inattendus...

Dans Je t’aime, j’ai tenté d’illustrer un sujet qui, depuis des siècles, enflamme l’imaginaire et les coeurs. L’amour existerait-il avec autant de force et de persistance si les poètes, les écrivains et les artistes n’avaient mis en mots et en images leurs expériences heureuses ou malheureuses ? - Dominique Marny

À travers 16 chapitres, la petite-nièce de Jean Cocteau aborde l'amour en Occident. Le lecteur, guidé par l'auteure, se promènera dans un parc imaginaire où des kiosques exposent textes, peintures, sculptures et photographies.

Il vogue au gré de citations, poèmes et extraits littéraires, tout en se remémorant des films et pièces de théâtre marquants. L'élégante conception graphique de Nicolas Patrzynski sublime l’ensemble en permettant de découvrir des œuvres, souvent peu connues, dans une mise en page qui se veut subtile et raffinée.

Le lecteur est ainsi convié à explorer différents espaces des plus symboliques : le belvédère, la source, la colonnade, la galerie et la roseraie, où l'attirance prend forme, inspirée par la mythologie, l'héritage gréco-romain et l'amour courtois. Dix kiosques encore, lieux où s’entrelacent les émotions : rêver, séduire, consentir, embrasser, avouer, désirer, souffrir, correspondre, promettre et partager.

Enfin, le conservatoire et l'observatoire, où le sentiment amoureux s'immortalise à travers les souvenirs et les serments, transformant l’éphémère en éternité...

Dominique Marny est l'auteure de nombreux romans et documents. Elle a consacré sept ouvrages à son grand-oncle, Jean Cocteau, parmi lesquels Jean Cocteau, archéologue de sa nuit et Jean Cocteau, le roman d’un funambule. En 2023, elle publie Jean Cocteau - Chambres avec vues aux Éditions des Saints Pères.

Depuis plusieurs années, Dominique Marny explore le thème du sentiment amoureux à travers l'art et la littérature, donnant lieu à plusieurs publications sur ce sujet. Elle a également été commissaire d'une dizaine d'expositions dans des musées publics et privés. Depuis 2018, elle occupe la présidence du Comité Jean Cocteau.

