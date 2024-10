Canada : des livres qui célèbrent une terre de sportifs

Le Canada est souvent perçu comme une terre vierge, avec la présence encore préservée d’une nature sauvage et de paysages à couper le souffle. Cependant, ce pays est bien plus que cela : c'est aussi une nation profondément passionnée par le sport, et ce, même au plus haut niveau. Dans le hockey, bien sûr, mais aussi le basket, ou encore les différents sports d’hiver, le pays brille grâce à de nombreux talents.

Considéré comme le sport national, le hockey est ancré dans la culture canadienne. Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) comme les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton sont des icônes mondiales. Les joueurs canadiens que Wayne Gretzky et Sidney Crosby, sont des légendes vivantes qui ont marqué l'histoire de ce sport. Et ces noms dépassent bien évidemment les frontières du pays d’Amérique du nord.

En basketball, les Raptors de Toronto ont remporté le championnat NBA en 2019, prouvant que le Canada peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. C’est vrai que c’était une première. Cependant l’exploit réalisé par l’équipe de Toronto face aux Warriors de Golden State, basés à San Francisco est un tournant historique qui montre l’engouement pour ce sport au Canada. Ce plaisir se retrouve dans le jeu et les paris sportifs qui montent en puissance, après l'essai des machines à sous gratuites sur les plateformes de jeu en ligne. Quand on se tourne du côté de l'athlétisme, on peut citer des athlètes comme Donovan Bailey et Andre De Grasse, qui ont remporté des médailles olympiques. Voilà encore une belle preuve de la force et de la détermination des sportifs canadiens.

Sport in Canada : A History

Pour mieux comprendre la place du sport au Canada, qu’il soit amateur ou dans un cadre professionnel de compétition, cet ouvrage publié en anglais reste incontournable. Publié pour la première fois en 2009 par Oxford University Press, il a fait l’objet d’une seconde édition (392 pages) tant le panorama qu’il propose est exhaustif.

Au fil des chapitres, les auteurs nous conduisent dans une exploration de la place du sport au sein de la société canadienne. Ainsi, on comprend mieux comment les gens se sont liés les uns aux autres à travers les sports, et l’importance des jeux et les loisirs tout au long de l'histoire du Canada. En évaluant le contexte social plus large dans lequel certains sports sont apparus ou ont disparu et les forces qui les ont façonnés, cet ouvrage constitue un guide incontournable pour ceux qui étudient l'histoire du sport dans ce pays.

Des ouvrages à la portée des plus petits

Les éditions Scholastic proposent toute une collection publiée en français, à destination du jeune public pour leur faire découvrir l’étendue des sports pratiqués au Canada. On retrouve dans cette série les sports d’hiver (2009, 32 pages), les mots du hockey, ou encore les chiffres à travers le hockey.

A destination des enfants, âgés de deux à six ans, ces ouvrages illustrés permettent aux plus jeunes d’en apprendre tout autant sur les sports que sur les chiffres et les lettres. Les dessins signés Per-Henrik Gürth nous plongent avec légèreté dans des univers vivants et colorés.

Raquette et ski de fond au Québec (2007, Editions Ulysse)

Voici un véritable voyage à travers l'histoire et la culture des sports d'hiver au Québec. Ce livre captivant nous plonge dans l'univers enchanteur des raquettes et du ski de fond, deux activités profondément ancrées dans l'identité québécoise. À travers des récits passionnants et des anecdotes fascinantes, l'ouvrage retrace l'évolution de ces sports, des premières expéditions en raquettes des trappeurs et des coureurs des bois aux compétitions modernes de ski de fond. Les auteurs nous invitent à découvrir les traditions, les techniques et les légendes qui ont façonné ces disciplines, offrant ainsi une perspective unique sur la relation intime entre les Québécois et leur environnement naturel.

C'est un guide complet et indispensable pour tous les amateurs de sports d'hiver. Et, si vous n'avez pas peur de rencontrer sur votre chemin un ours polaire, ce livre détaille tout ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement des raquettes et du ski de fond dans la belle province. Que vous soyez un débutant ou un expert, ce guide vous accompagne à chaque étape de votre aventure hivernale.

Les auteurs ont méticuleusement répertorié les meilleurs parcours et sentiers à travers le Québec, offrant des descriptions détaillées des itinéraires, des niveaux de difficulté et des paysages à couper le souffle que vous rencontrerez en chemin. Des parcs nationaux aux stations de ski, en passant par les sentiers de randonnée, chaque lieu est soigneusement décrit, vous permettant de choisir l'expérience qui vous convient le mieux.

En outre, le guide propose des conseils pratiques sur l'équipement nécessaire, des raquettes aux skis de fond, en passant par les vêtements adaptés et les accessoires indispensables pour affronter les conditions hivernales. Des recommandations sur la sécurité, les techniques de progression et les bonnes pratiques pour respecter l'environnement complètent ce guide exhaustif.

L’histoire sportive du Canada à travers les sportifs autochtones

Les athlètes autochtones du Canada ont accompli des exploits impressionnants sur la scène internationale, mais mis à part Carey Price et quelques autres vedettes du hockey, combien de ces champions sont réellement reconnus ? Si les jeunes Canadiens rêvent de devenir les prochains Bianca Andreescu, Andre De Grasse ou Chris Boucher, les jeunes Autochtones doivent souvent se livrer à des recherches approfondies pour trouver des modèles qui leur ressemblent. Cette réalité est en passe de changer.

L'initiative éducative des Héros sportifs autochtones vise à combler ce vide. Ce projet multifacette comprend un livre numérique, un programme éducatif et une célébration des 14 membres du Temple de la renommée autochtone du Canada. Le matériel est offert gratuitement aux enseignants et élèves, de la maternelle à la 12e année (5e secondaire au Québec). Bien que le livre s'adresse principalement aux élèves du niveau intermédiaire, les activités pédagogiques qui l'accompagnent sont adaptées pour convenir à des jeunes de tous âges.

Crédits illustration Pexels CC 0