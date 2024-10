La veuve de Dominique Bernard lance un prix littéraire pour adolescents

« Ma cliente veut faire vivre les valeurs républicaines pour lesquelles son mari est mort » et contribuer à « faire réfléchir » les adolescents, propos recueillis par l'AFP.

Inauguré le 30 septembre, ce prix littéraire s'adresse aux élèves de 4e, 3e et 2nde, et concerne cette année uniquement les établissements publics et privés sous contrat de l'Arrageois. La première édition, organisée par l'association Lire, Penser, Écrire, a pour thème la tolérance, selon Me Malka.

Grâce à un partenariat avec le Centre national du livre (CNL) et en collaboration avec l'Éducation nationale, des écrivains interviendront dans les classes pour rencontrer les élèves participant au prix, et leur proposer des ateliers d'écriture en classe. L'initiative vise à s'étendre progressivement à toute la région des Hauts-de-France, voire au-delà, « dans la mesure du possible dans les prochaines années », précise Me Malka.

D'après France bleu Arras, le prix se décline en trois catégories : le Prix de la meilleure nouvelle collective et individuelle, le Prix du progrès et le Prix du carnet de création. Les élèves gagnants recevront des bons d’achat à utiliser dans des librairies indépendantes locales.

Un an après l'attentat survenu au sein de la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras, une cérémonie en hommage à Dominique Bernard s'est tenue le dimanche 13 octobre, sur une place centrale de la ville, en présence des ministres Bruno Retailleau et Anne Genetet.

Le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de lettres modernes, est assassiné dans un attentat terroriste au groupe scolaire Gambetta-Carnot à Arras. L'agresseur, Mohammed Mogouchkov, affilié à l'État islamique, attaque Bernard et blesse trois autres membres du personnel en tentant de trouver un professeur d'histoire, évoquant des similitudes avec l'assassinat de Samuel Paty.

