Les essaims au fil des galaxies

Pour un court moment, il devient important de faire halte. « Tenyka va devoir s’extraire de sa torpeur, quitter des yeux le Vide, trouver un sol ferme à foule. » Elle le sent, sa Reine a besoin de renouveler son énergie. Et, elle, en tant qu’humaine, a besoin de s’éloigner du temps-voyage pour que son esprit ne disparaisse pas complètement dans l’infini. Car c’est à travers sa conscience humaine que sa Reine parvient à produire et distribuer la Matière Pourpre au fil de leur périple. Sans Tenyka, sans un esprit éveillé et affûté, c’est tout le vaisseau qui cesse de fonctionner.

Alors, une halte. La destination ? Le système Texi-221. Celui-ci ou un autre, peu importe. « Tant qu’elle trouve quelque part où dormir, où manger, et quelques membres de son espèce à regarder vivre un moment, tout lui convient. » Tenyka, bien qu’elle soit un membre de l’espèce humaine, existe de façon bien particulière.

Sa présence dans le vaisseau modifie considérablement sa capacité à ressentir les mêmes émotions que ses semblables. De la même manière, elle ne vieillit pas, ou plus vraiment. Le temps n'a plus de sens pour elle. Silencieuse et solitaire, elle rencontre quelques difficultés avec la vie en société. Pourtant, elle sait que cette pause lui sera aussi bénéfique qu’à sa Reine. Sans jamais perdre de vue sa mission, elle guide le vaisseau jusqu'à bon port.

En arrivant, c’est un système bien surprenant que découvre la jeune conductrice. Ici, où trois planètes habitables sont occupées, existe une Rotation. Une danse précise, tous les 50 ans. « Une sphère pour les Hommes, une sphère pour les Bêtes, une sphère pour le Monde. » Pour permettre à chaque planète de se régénérer, sans jamais souffrir d’une occupation prolongée d’une espèce ou d’une autre, hommes et animaux participent à cette rotation.

La veille du départ, festivités et moments de convivialité. Le lendemain, un dernier regard en arrière avant de découvrir la suite de leur existence. L’occasion de recommencer, en repartant de zéro… quoique : infrastructures, cultivations et jardins, troupeaux – tout est abandonné tel quel, pour les prochains occupants. Sous le regard de Tenyka, ce curieux système se déploie dans toute sa complexité.

Ce court récit est comme une parenthèse utopique, psychédélique et poétique qui se lit avec une certaine gourmandise. Avec Les essaims, Chloé Chevalier nous propose une image différente de l’humanité. Une version qui ne nous dépeint pas comme une communauté capable uniquement de destruction et de colonisation. Au contraire : au fil des pages, une société qui s’adapte à son environnement. Qui tente, coûte que coûte, de respecter la terre qu’elle occupe, quitte à devoir perdre quelque chose en cours de route.

Sans jamais tomber dans une utopie naïve, l’autrice nous invite à une réflexion intéressante sur notre mode de fonctionnement actuel : n’existe-t-il pas une autre façon de vivre ? de consommer ? d’occuper l’espace ? Loin d’être un exemple parfait à suivre, les êtres humains qui peuplent Les essaims nous obligent à nous interroger aujourd’hui, pour demain.