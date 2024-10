Laure Tiberghien Prix des libraires du livre de photographie 2024

Le prix, doté de 3000 €, récompense l'excellence dans le domaine de la photographie. Le jury, composé de quinze libraires de France et de Belgique, a également attribué une mention spéciale à Instants Simples de Claude Batho, publié par les éditions Contrejour, honorant ainsi la mémoire de la photographe disparue en 1981.

Intitulée Laure Tiberghien, cette première monographie de l'artiste compile 84 tirages qui reflètent plusieurs années de travail et d'expérimentations. Laure Tiberghien s'attache à explorer les possibilités plastiques de la photographie, innovant dans l'utilisation de ce médium sans appareil photo.

Ses créations sont le fruit d'une fusion entre chimie, lumière et temps, résultant en des œuvres abstraites minutieusement composées. Les couleurs sont soigneusement testées et agencées pour atteindre des harmonies tonales précises, et le choix du papier joue également un rôle crucial dans l'effet final, le cibachrome accentuant les teintes profondes et un effet "mouillé", tandis qu'un papier métallique confère un aspect plus électrique.

Bien que Laure Tiberghien permette parfois au hasard de s'immiscer dans son processus créatif, elle a développé un système d'essais qui lui permet de contrôler les résultats, garantissant ainsi l'unicité de chaque pièce produite. Le design de la monographie par le studio SP Millot est complété par un texte d'Erik Verhagen qui dialogue avec les images, enrichissant la lecture visuelle.

Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2016, le travail de Laure Tiberghien a été exposé dans des lieux prestigieux tels que Paris Photo, la galerie Lumière des roses, et les Rencontres d'Arles où elle a été récompensée par le Prix Découverte Louis Roederer en 2019.

Elle a également participé à des expositions significatives comme La photographie à l'épreuve de l'abstraction au Centre Photographique d'Ile-de-France et au FRAC Normandie en 2020, et à Inventer la couleur à l'Église des Jacobins à Agen en 2021. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Centre Georges Pompidou, du Frac Normandie, et du Musée Français de la Photographie. Née en 1992 à Paris, Laure Tiberghien continue de vivre et travailler à Paris et à Aubervilliers.

Le Prix des libraires du livre de photographie, présidé cette année par la romancière Marie Darrieussecq, soutient également la promotion de l'ouvrage lauréat en librairie, affirmant son engagement envers la diffusion et la reconnaissance des œuvres photographiques de qualité.

Crédits photo : RVB Books