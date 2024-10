L’année 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’abord en Europe le 8 mai, puis en Asie le 2 septembre, après l'horreur des camps et l'utilisation de la bombe atomique.

Alors que certains pays amorcent leur reconstruction, une nouvelle forme d'oppression s'installe en Europe de l'Est, sous l'influence soviétique. Simultanément, des mouvements indépendantistes secouent les colonies européennes au Moyen-Orient et en Afrique.

En France, on lance des réformes profondes : création de la Sécurité sociale, des comités d’entreprise, et les femmes votent enfin... et les Français redécouvrent le cinéma, la musique et les arts. C'est le début des Trente Glorieuses.

Journaliste et écrivain d’histoire, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine et animateur de l'émission Historiquement Show, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont 1917. L'année qui a changé le monde et Le Siècle rouge.

Lauréat du Grand Prix Henri-Gal en 2023, il s’impose comme l'une des figures majeures pour comprendre l’Histoire contemporaine.